Taekwondo: il Torneo di Qualificazione Olimpica Europea si terrà a Sofia a maggio

Arrivano novità importanti in vista del 2021 del taekwondo internazionale. Con una news apparsa sul proprio sito ufficiale infatti, World Taekwondo Europe ha annunciato le date relative al Torneo di Qualificazione Olimpica Europea verso le Olimpiadi di Tokyo 2020, che si terranno però l’anno prossimo, e ai Campionati Europei Seniores 2021.

La sede scelta è unica: Sofia, la capitale della Bulgaria, che ospiterà entrambi gli eventi.

Gli Europei si terranno dall’8 all’11 aprile 2021, mentre il Torneo di Qualificazione Olimpica Europea il 7 e l’8 maggio 2021 e nella data del 9 maggio vivrà invece una giornata riservata agli atleti paralimpici.

L’obiettivo, come fatto capire da World Taekwondo Europe e dalla Federazione Bulgara, che si è proposta per le gestione organizzativa di entrambi gli appuntamenti, è quello di garantire la sicurezza e il benessere degli atleti limitando al massimo i movimenti logistici e cercando a tutti di offrire la possibilità di competere per arrivare ai grandi traguardi dell’anno prossimo.

Foto: FITA