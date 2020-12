Surf, John John Florence e Tyler Wright i trionfatori del Billabong Pipe Masters nelle Hawaii. Leonardo Fioravanti ottimo quinto!

Il grande surf è tornato di scena in questo dicembre, ancora purtroppo funestato dal Covid-19. Il Championship Tour ha dato il via alle danze per la stagione 2021, visto che quella 2020 di fatto è saltata completamente per aria per quanto è accaduto. La competizione, dunque, ha fatto tappa alle Hawaii e i contrattempi non sono mancati, legati ad alcuni casi positivi nello staff dell’organizzazione.

Ebbene nel Billabong Pipe Masters, la vittoria è andata al due volte campione del mondo John John Florence che ha superato il brasiliano Gabriel Medina. 11.77 lo score del padrone di casa, contro l’11.10 del sudamericano, che con alcune evoluzioni nel secondo e terzo tentativo aveva accumulato punti importanti, non sufficienti però per spuntarla. Una vittoria significativa per Florence, che mai si era imposto in questo appuntamento.

Da sottolineare la prova del nostro Leonardo Fioravanti. Il surfista nostrano ha firmato la sorpresa più grande di questa competizione, eliminando nei sedicesimi di finale il n.4 del ranking mondiale Filipe Toledo, controllando alla grande la propria batteria. Fioravanti, che ha ottenuto l’ultima wild card disponibile per un posto fisso nel Tour della World Surf League 2021, si è imposto con il punteggio di 11.00 contro il 3.00 del brasiliano. Il suo incedere si è fermato proprio al cospetto di Florence nei quarti, che si è guadagnato l’accesso alle semifinali con lo score di 17.67, completando una seconda e una sesta onda con punteggi molto elevati (8.60 e 9.07). Per Leo, un più che onorevole 10.17 e un quinto posto finale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Leonardo Fioravanti 🇮🇹 (@lfioravanti)

In questa prima tappa del Tour 2021 nel circuito femminile, l’australiana Tyler Wright ha fatto la voce grossa con il punteggio finale di 8.34, battendo sul filo di lana la rappresentante delle Hawaii Clarissa Moore (7.23).

Foto: Comunicato WSL