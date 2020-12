Supercoppa Italiana, quando si gioca? Juventus-Napoli: data, orario, tv, stadio

Mercoledì 20 gennaio (ore 21.00) si disputerà la Supercoppa Italiana 2020 di calcio. Saremo già nel 2021, ma la competizione riguarderà l’anno ormai già passato. Al Mapei Stadium di Reggio Emilia (noto anche come Stadio Città del Tricolore) si fronteggeranno la Juventus e il Napoli: i bianconeri hanno vinto l’ultimo scudetto, mentre i partenopei hanno alzato al cielo la Coppa Italia. Si preannuncia una grande sfida nella cittadina emiliana, in palio il primo trofeo della nuova stagione.

La Juventus sarà alla sua 16ma partecipazione e andà a caccia del nono sigillo, mentre il Napoli scenderà in campo per la quarta volta e punterà alla terza affermazione. Curiosamente gli azzurri hanno sempre affrontato la Juventus in Supercoppa Italiana: nel 1990 e nel 2014 hanno vinto, nel 2012 hanno perso. Si giocherà a porte chiuse, Reggio Emilia ospiterà l’evento per la prima volta nella storia.

Sarà un incontro di cartello di un intensissimo mese di gennaio dove sono previste ben sei giornate di Serie A, la Supercoppa Italiana e anche un paio di turni di Coppa Italia. Tra l’altro Juventus e Napoli devono anche giocare il confronto di campionato, originariamente assegnato a tavolino ai piemontesi ma ora da rigiocare.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio di Juventus-Napoli, Supercoppa Italiana 2020 di calcio. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai 1, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

JUVENTUS-NAPOLI, SUPERCOPPA ITALIANA 2020: DATA, PROGRAMMA, ORARIO D’INIZIO

MERCOLEDÌ 20 GENNAIO:

21.00 Juventus-Napoli

JUVENTUS-NAPOLI, SUPERCOPPA ITALIANA 2020: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su Rai 1.

Diretta streaming su Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

JUVENTUS-NAPOLI, SUPERCOPPA ITALIANA 2020: DOVE SI GIOCA?

Si gioca al Mapei Stadium di Reggio Emilia.

Foto: Lapresse