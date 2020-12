Sport invernali, calendario 8-13 dicembre: programma, orari, tv, streaming. Finalmente ci sarà anche lo snowboard

Sarà una settimana ricca per gli sport invernali quella da martedì 8 a domenica 13 dicembre. Un fine settimana che vedrà finalmente il ritorno della Coppa del Mondo di snowboard, con il PGS da Cortina. Appuntamento ovviamente anche con lo sci alpino, che sarà impegnato in terra francese con le gare maschili in Val d’Isere e quelle femminili a Courchevel. Ritorna anche lo sci di fondo con le sprint cittadine (individuali e a coppie) di Dresda, mentre il biathlon si sposta in Austria ad Hochfilzen. Spazio anche al salto con gli sci con i Mondiali di volo a Planica e poi anche agli sport da budello (slittino, skeleton e bob).

PROGRAMMA SPORT INVERNALI 8-13 DICEMBRE

SCI ALPINO

Mar. 08/12/20 – Coppa Europa – AC maschile Znal (Svi) – ore 09.45 e 12.30

Mer. 09/12/20 – Cdm – 1a prova DH maschile Val d’Isère (Fra) – ore 10.30

Mer. 09/12/20 – Coppa Europa – GS maschile Znal (Svi) – ore 09.45 e 12.30

Gio. 10/12/20 – Cdm – 2a prova DH maschile Val d’Isère (Fra) – ore 10.30

Ven. 11/12/20 – Cdm – 3a prova DH maschile Val d’Isère (Fra) – ore 10.30

Sab. 12/12/20 – Cdm – DH maschile Val d’Isère (Fra) – ore 10.30 (diretta tv Raisport ed Eurosport)

Sab. 12/12/20 – Cdm – GS femminile Courchevel (Fra) – ore 09.30 e 12.30 (diretta tv Raisport ed Eurosport)

Dom. 13/12/20 – Cdm – DH maschile Val d’Isère (Fra) – ore 10.30 (diretta tv Raisport ed Eurosport)

Dom. 13/12/20 – Cdm – GS femminile Courchevel (Fra) – ore 09.30 e 12.30 (diretta tv Raisport ed Eurosport)

Loading...

Loading...

SCI DI FONDO

Sab. 12/12/20 – Cdm – Sprint TL maschile e femminile Davos (Svi) – ore 13.45 (diretta tv Raisport ed Eurosport)

Dom. 13/12/20 – Cdm – 10 km TL femminile e 15 km TL maschile Davos (Svi) – ore 10.45 e 13.30 (diretta tv Eurosport)

BIATHLON

Ven. 11/12/20 – Cdm – Sprint femminile e maschile Hochfilzen (Aut) – ore 11.30 e 14.20 (diretta tv Eurosport e streaming www.biathlonworld.com)

Sab. 12/12/20 – Cdm – Staffetta femminile Hochfilzen (Aut) – ore 11.45 (diretta tv Eurosport e diretta straming www.biathlonworld.com)

Sab. 12/12/20 – Cdm – Pursuit maschile Hochfilzen (AUt) – ore 14.45 (diretta tv Eurosport e diretta straming www.biathlonworld.com)

Dom. 13/12/20 – Cdm – Pursuit femminile Hochfilzen (Aut) – ore 11.45 (diretta tv Eurosport e diretta straming www.biathlonworld.com)

Dom. 13/12/20 – Cdm – Staffetta maschile Hochfilzen (AUt) – ore 14.00 (diretta tv Eurosport e diretta straming www.biathlonworld.com)

SALTO CON GLI SCI

Gio. 10/12/20 – Mondiali di volo – Qualificazioni HS240 maschile Planica (Slo) – ore 16.00 (diretta tv Eurosport)

Ven. 11/12/20 – Mondiali di volo – HS240 maschile Planica (Slo) – ore 16.00 (diretta tv Eurosport)

Sab. 12/12/20 – Mondiali di volo – HS240 maschile Planica (Slo) – ore 16.00 (diretta tv Eurosport)

Dom. 13/12/20 – Mondiali di volo – Team HS240 maschile Planica (Slo) – ore 16.00 (diretta tv Eurosport)

SNOWBOARD

Sab. 12/12/20 – Cdm – PGS maschile e femminile Cortina (Ita) – ore 19.00 (diretta tv Eurosport)

SLITTINO SU PISTA ARTIFICIALE

Sab. 12/12/20 – Cdm – Doppio maschile Oberhof (Ger) – ore 09.00 e 10.20 (diretta streaming www.fil-luge.org)

Sab. 12/12/20 – Cdm – Singolo maschile Oberhof (Ger) – ore 11.50 e 13.25 (diretta streaming www.fil-luge.org)

Dom. 13/12/20 – Cdm – Singolo femminile Oberhof (Ger) – ore 09.05 e 10.40 (diretta streaming www.fil-luge.org)

Dom. 13/12/20 – Cdm – Staffetta a squadre Oberhof (Ger) – ore 12.50 (diretta streaming www.fil-luge.org)

SKELETON

Ven. 11/12/20 – Cdm – Gara maschile Igls (Aut) – ore 10.15 e 12.00 (diretta tv Sportitalia e diretta streaming www.ibsf.org)

Ven. 11/12/20 – Cdm – Gara femminile Igls (Aut) – ore 14.15 e 15.45 (diretta tv Sportitalia e diretta streaming www.ibsf.org)

BOB SU PISTA ARTIFICIALE

Sab. 12/12/20 – Monobob femminile Innsbruck (Aut) – ore 10.00 e 11.30 (diretta tv Sportitalia e diretta streaming www.ibsf.org)

Sab. 12/12/20 – Cdm – Bob a due maschile Igls (AUt) – ore ore 14.00 e 17.00 (differita tv Sportitalia ore 17.00 e diretta streaming www.ibsf.org)

Dom. 13/12/20 – Cdm – Bob a due femminile Igls (Aut) – ore 10.00 e 11.30 (diretta tv Sportitalia e diretta streaming www.ibsf.org)

Dom. 13/12/20 – Cdm – Bob a due maschile Igls (Aut) – ore 14.00 e 15.30 (differita tv Sportitalia ore 17.00 e diretta streaming www.ibsf.org)

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse