Sport invernali, calendario 14-20 dicembre: programma, orari, tv, streaming. Ci sono Val Gardena e Alta Badia

Sarà una ricca settimana per gli sport invernali, con anche tanti appuntamenti in Italia. Grande attesa per lo sci alpino con le donne impegnate in Val d’Isere e soprattutto con gli uomini protagonisti nelle classicissime gare della Val Gardena e dell’Alta Badia.

Nel mezzo della settimana ci sarà il secondo PGS stagionale a Carezza con Roland Fischnaller che cerca il bis dopo il fantastico successo di Cortina. Saranno protagonisti anche biathlon e sci di fondo, rispettivamente in Austria ad Hochfilzen e in Germania con le sprint di Dresda.

Ci sarà anche la prima volta in assoluto della Coppa del Mondo di combinata nordica femminile, con lo storico appuntamento di Ramsau.

PROGRAMMA SPORT INVERNALI 11-13 DICEMBRE

SCI ALPINO

Lun. 14/12/20 – Cdm – GS femminile Courchevel (Fra) – ore 10.00 e 13.00, diretta tv Raisport ed Eurosport

Lun. 14/12/20 – Coppa Europa – DH maschile Santa Caterina Valfurva (Ita) – ore 10.00

Mar. 15/12/20 – Coppa Europa – DH maschile Santa Caterina Valfurva (Ita) – ore 10.00

Mer. 16/12/20 – Coppa Europa – GS femminile Hippach (Aut) – ore 10.00 e 13.00

Gio. 17/12/20 – Coppa Europa – SL maschile Pozza di Fassa (Ita) – ore 10.15 e 13.15

Ven. 18/12/20 – Cdm – SG maschile Val Gardena (Ita) – ore 11.45, diretta tv Raisport ed Eurosport

Ven. 18/12/20 – Cdm – DH femminile Val d’Isère (Fra) – ore 10.30, diretta tv Raisport ed Eurosport

Ven. 18/12/20 – Coppa Europa – SL maschile Pozza di Fassa (Ita) – ore 10.15 e 13.15

Sab. 19/12/20 – Cdm – DH maschile Val Gardena (Ita) – ore 11.45, diretta tv Raisport ed Eurosport

Sab. 19/12/20 – Cdm – DH femminile Val d’Isère (Fra) – ore 10.30, diretta tv Raisport ed Eurosport

Dom. 20/12/20 – Cdm – GS maschile Alta Badia (Ita) – ore 10.00 e 13.30, diretta tv Raisport ed Eurosport

Dom. 20/12/20 – Cdm – SG femminile Val d’Isère (Fra) – ore 11.00, diretta tv Raisport ed Eurosport

SCI DI FONDO

Sab. 19/12/20 – Cdm – Sprint TL maschile e femminile Dresda (Ger) – ore 13.25, diretta tv Raisport ed Eurosport

Dom. 20/12/20 – Cdm – Team sprint TL maschile e femminile Dresda (Ger) – ore 12.45, diretta tv Eurosport

SALTO CON GLI SCI

Gio. 17/12/20 – Cdm – Qualificazioni HS98 femminile Ramsau (Aut) – ore 16.00

Ven. 18/12/20 – Cdm – Qualificazioni HS140 maschile Engelberg (Svi) – ore 18.00, diretta tv Eurosport

Ven. 18/12/20 – Cdm – HS98 femminile Ramsau (Aut) – ore 15.40

Sab. 19/12/20 – Cdm – HS140 maschile Engelberg (Svi) – ore 16.00, diretta tv Eurosport

Dom. 20/12/20 – Cdm – HS140 maschile Engelberg (Svi) – ore 16.00, diretta tv Eurosport

COMBINATA NORDICA

Gio. 17/12/20 – Cdm – Provisional Competition Round Gundersen femminile Ramsau (Aut) – ore 10.30

Ven. 18/12/20 – Cdm – Provisional Competition Round Gundersen maschile Ramsau (Aut) – ore 12.00

Ven. 18/12/20 – Cdm – Gundersen HS98/5 km femminile Ramsau (Aut) – ore 09.30 e 13.45

Sab. 19/12/20 – Cdm – Gundersen HS98/10 km maschile Ramsau (Aut) – 10.45 e 14.15, diretta tv Eurosport

Dom. 20/12/20 – Cdm – Gundersen HS98/10 km maschile Ramsau (Aut) – 11.00 e 15.15, diretta tv Eurosport

BIATHLON

Gio. 17/12/20 – Cdm – Sprint maschile Hochfilzen (Aut) – ore 14.15, diretta tv Eurosport e streaming www.biathlonworld.com

Ven. 18/12/20 – Cdm – Sprint femminile Hochfilzen (Aut) – ore 14.15, diretta tv Eurosport e streaming www.biathlonworld.com

Sab. 19/12/20 – Cdm – Pursuit maschile e femminile Hochfilzen (Aut) – ore 13.00 e 15.00, diretta tv Eurosport e streaming www.biathlonworld.com

Dom. 20/12/20 – Cdm – Mass start maschile e femminile Hochfilzen (Aut) – ore 12.00 e 14.25, diretta tv Eurosport e streaming www.biathlonworld.com

SNOWBOARD

Gio. 17/12/20 – Cdm – PGS maschile e femminile Carezza (Ita) – ore 13.00, diretta tv Raisport ed Eurosport

FREESTYLE

Mar. 15/12/20 – Cdm – SX maschile e femminile Arosa (Svi) – ore 20.15, diretta streaming www.eurosportplayer.com

Sab. 19/12/20 – Cdm – SX maschile Val Thorens (Fra) – ore 13.00, diretta streaming www.eurosportplayer.com

Dom. 20/12/20 – Cdm – SX maschile Val Thorens (Fra) – ore 12.00, diretta streaming www.eurosportplayer.com

BOB SU PISTA ARTIFICIALE

Sab. 19/12/20 – Cdm – Bob a due femminile e maschile Igls (Aut) – ore 09.30 e 13.30, diretta tv Sportitalia e diretta streaming www.ibsf.org

SKELETON

Ven. 18/12/20 – Cdm – Gara maschile e femminile Igls (Aut) – ore 09.30 e 13.30, diretta tv Sportitalia e diretta streaming www.ibsf.org

SLITTINO SU PISTA ARTIFICIALE

Sab. 19/12/20 – Cdm – Doppio maschile (ore 08.55 e 10.15) e sinfolo femminile (ore 11.50 e 13.15) Winterberg – diretta tv Eurosport e diretta streaming www.fil-luge.org

Dom. 20/12/20 – Cdm – Singolo maschile (ore 08.25 e 10.00) e sprint singolo maschile/femminile e doppio (ore 12.00) Winterberg – diretta tv Eurosport e diretta streaming www.fil-luge.org

SLITTINO SU PISTA NATURALE

Ven. 18/12/20 – Cdm – Singolo femminile (ore 10.30 e 11.45) e doppio maschile (ore 10.00 e 11.00) Winterleiten (Aut) – diretta streaming www.fil-luge.org

Sab. 19/12/20 – Cdm – Singolo maschile (ore 10.00 e 11.15) e team (ore 12.45) Winterleiten (Aut) – diretta streaming www.fil-luge.org

Foto: LaPresse