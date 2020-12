Biathlon oggi, Staffetta Kontiolahti: orari, tv, programma, streaming, startlist

Il biathlon oggi, domenica 6 dicembre, vedrà proseguire la Coppa del Mondo 2020-2021 ancora in Finlandia: a Kontiolahti si sta tenendo anche la seconda tappa del circuito maggiore, scattata giovedì 3 dicembre con le sprint, mentre oggi si disputerà la staffetta 4×7.5 km maschile.

Scelto il quartetto azzurro al via: gli atleti in gara saranno Didier Bionaz, Lukas Hofer, Thomas Bormolini e Dominik Windisch, che saranno schierati in quest’ordine. La staffetta maschile scatterà alle ore 12.45 italiane, va ricordato che in Finlandia il fuso orario farà partire la competizione alle ore 13.45 locali.

La gara sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 2, mentre la diretta streaming sarà affidata ad Eurosport Player ed Euvovision Sports Live, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale dell’evento. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su DAZN. Di seguito il programma completo con l’orario italiano della staffetta maschile della Coppa del Mondo 2020-2021 di biathlon a Kontiolahti (Finlandia).

PROGRAMMA STFFETTA MASCHILE COPPA DEL MONDO KONTIOLAHTI

Domenica 6 dicembre

ore 12.45 staffetta 4×7.5 km maschile

Diretta tv su Eurosport 2

Diretta streaming su Eurosport Player ed Eurovision Sports Live

Diretta live testuale su OA Sport

STARTLIST STAFFETTA MASCHILE COPPA DEL MONDO KONTIOLAHTI

1 NOR – NORWAY 1

1-1 r LAEGREID Sturla Holm

1-2 g CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad

1-3 y BOE Tarjei

1-4 b BOE Johannes Thingnes

2 FRA – FRANCE

2-1 r JACQUELIN Emilien

2-2 g DESTHIEUX Simon

2-3 y CLAUDE Fabien

2-4 b FILLON MAILLET Quentin

3 GER – GERMANY

3-1 r LESSER Erik

3-2 g REES Roman

3-3 y PEIFFER Arnd

3-4 b DOLL Benedikt

4 RUS – RUSSIA 2

4-1 r ELISEEV Matvey

4-2 g BABIKOV Anton

4-3 y LATYPOV Eduard

4-4 b LOGINOV Alexander

5 UKR – UKRAINE

5-1 r PRYMA Artem

5-2 g PIDRUCHNYI Dmytro

5-3 y TKALENKO Ruslan

5-4 b TSYMBAL Bogdan

6 SLO – SLOVENIA

6-1 r DOVZAN Miha

6-2 g FAK Jakov

6-3 y BAUER Klemen

6-4 b TRSAN Rok

7 SWE – SWEDEN 3

7-1 r FEMLING Peppe

7-2 g NELIN Jesper

7-3 y PONSILUOMA Martin

7-4 b SAMUELSSON Sebastian

8 BLR – BELARUS

8-1 r LABASTAU Mikita

8-2 g BOCHARNIKOV Sergey

8-3 y VARABEI Maksim

8-4 b SMOLSKI Anton

9 AUT – AUSTRIA

9-1 r KOMATZ David

9-2 g EDER Simon

9-3 y LEITNER Felix

9-4 b EBERHARD Julian

10 ITA – ITALY 4

10-1 r BIONAZ Didier

10-2 g HOFER Lukas

10-3 y BORMOLINI Thomas

10-4 b WINDISCH Dominik

11 CZE – CZECH REPUBLIC

11-1 r MIKYSKA Tomas

11-2 g MORAVEC Ondrej

11-3 y KRUPCIK Tomas

11-4 b KRCMAR Michal

12 SUI – SWITZERLAND

12-1 r STALDER Sebastian

12-2 g WEGER Benjamin

12-3 y FINELLO Jeremy

12-4 b HARTWEG Niklas

13 CAN – CANADA 5

13-1 r BURNOTTE Jules

13-2 g GOW Scott

13-3 y RUNNALLS Adam

13-4 b GOW Christian

14 USA – UNITED STATES

14-1 r DOHERTY Sean

14-2 g NORDGREN Leif

14-3 y DURTSCHI Max

14-4 b BROWN Jake

15 BUL – BULGARIA

15-1 r SINAPOV Anton

15-2 g ILIEV Vladimir

15-3 y TODEV Blagoy

15-4 b ORYASHKOV Vladimir

16 POL – POLAND 6

16-1 r NEDZA-KUBINIEC Andrzej

16-2 g GUZIK Grzegorz

16-3 y SZCZUREK Lukasz

16-4 b SKORUSA Wojciech

17 EST – ESTONIA

17-1 r ZAHKNA Rene

17-2 g ERMITS Kalev

17-3 y SIIMER Kristo

17-4 b RAENKEL Raido

18 FIN – FINLAND

18-1 r HARJULA Tuomas

18-2 g SEPPALA Tero

18-3 y RANTA Jaakko

18-4 b HIIDENSALO Olli

19 SVK – SLOVAKIA 7

19-1 r SIMA Michal

19-2 g HASILLA Tomas

19-3 y BARTKO Simon

19-4 b BALOGA Matej

20 LTU – LITHUANIA

20-1 r DOMBROVSKI Karol

20-2 g STROLIA Vytautas

20-3 y BANYS Linas

20-4 b KAUKENAS Tomas

21 LAT – LATVIA

21-1 r BIRKENTALS Renars

21-2 g RASTORGUJEVS Andrejs

21-3 y SLOTINS Roberts

21-4 b BALODIS Rudis

22 KAZ – KAZAKHSTAN 8

22-1 r BELETSKIY Danil

22-2 g MUKHIN Alexandr

22-3 y DELDESH Dastan

22-4 b SIRIK Sergey

23 BEL – BELGIUM

23-1 r LANGER Thierry

23-2 g CLAUDE Florent

23-3 y LAHAYE-GOFFART Tom

23-4 b DIELEN Pjotr

24 JPN – JAPAN

24-1 r TACHIZAKI Mikito

24-2 g OZAKI Kosuke

24-3 y KOBONOKI Tsukasa

24-4 b KODAMA Shohei

Foto: LaPresse