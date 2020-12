Sparta Praga-Milan: programma, orario, tv, probabili formazioni Europa League

La fase a gironi dell’Europa League sta per giungere alla sua naturale conclusione. Questo giovedì si terrà la sesta giornata della seconda competizione europea e al termine delle partite avremo le ventiquattro squadre che accederanno ai sedicesimi di finale assieme alle otto ‘retrocesse’ dalla Champions League. Chi si è guadagnato già il pass per la fase ad eliminazione diretta è il Milan, sicuro di uno dei primi due posti nel gruppo H e che proverà a conquistare la testa del raggruppamento volando in Repubblica Ceca per sfidare lo Sparta Praga.

La squadra diretta da Stefano Pioli continua a viaggiare a vele spiegate sia in campionato che in Europa. Il successo per 4-2 in rimonta contro il Celtic ha messo in cascina la qualificazione al tabellone principale ma la sfida per il primo posto con il Lille è ancora aperta. Alla Generali Arena i rossoneri scenderanno in campo contro i cechi che non hanno più nulla da chiedere alla loro campagna continentale, già sicuri del terzo posto, ma vorranno togliersi un’ultima soddisfazione per salutare al meglio l’Europa League. Se si vuole sperare nella vetta, il Milan dovrà vincere la propria partita e sperare che in Scozia il Celtic riesca a fermare la corsa del Lille. All’andata i rossoneri vinsero facilmente per 3-0 a San Siro, con i gol di Brahim Diaz, Rafael Leao e Diogo Dalot. Sarà probabilmente assente Zlatan Ibrahimovic, ancora in fase di recupero dal problema muscolare patito contro il Napoli.

Loading...

Loading...

Sparta Praga-Milan sarà trasmessa in tv in diretta Sky sui canali Sky Sport Uno (canale 201 del satellite) e Sky Sport Calcio Due (canale 252 del satellite). Sarà visibile anche in streaming per gli abbonati sulle piattaforme Sky Go e Now TV. Non è prevista la copertura in chiaro

PROGRAMMA EUROPA LEAGUE 2020-2021

Giovedì 10 dicembre

Ore 21 Sparta Praga-Milan

PROBABILI FORMAZIONI

Sparta Praga (4-2-3-1): Heca; Sacek, Celutska, Lischka, Hanousek; Pavelka, Travnik; Karlsson, Dockal, Krejci; Julis. Milan (4-2-3-1): Donnaruma; Conti, Duarte, Gabbia, Dalot; Kessie, Tonali; Castillejo, Diaz, Krunic; Colombo.

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse