Sorteggio Qualificazioni Mondiali 2022, Roberto Mancini: “Girone interessante, occhio alla Svizzera”

Il CT della Nazionale italiana di calcio, Roberto Mancini, ha detto la sua a caldo dopo il sorteggio delle Qualificazioni dei Mondiali di Qatar 2022, provando a fare le carte al Gruppo C, quello che vedrà impegnati i nostri portacolori. Ai microfoni di Sky Sport, il tecnico jesino ha analizzato: “Non ha troppo senso fare grandi previsioni in questo momento – spiega – Mancano ancora quattro mesi al via delle partite, per cui ogni giudizio andrà rivisto a marzo. Sicuramente dalla seconda fascia potevamo prendere meglio. La Svizzera è uscita di un soffio dalle teste di serie e, come ben sappiamo, sarà una rivale ostica. Anzi, ricordiamoci che ce la troveremo di fronte anche nel Girone di Euro 2021, per cui bisognerà fare particolare attenzione. Non so se sarà meglio affrontare gli elvetici prima o dopo la kermesse continentale, sarà importante che quando lo faremo saremo pronti dal punto di vista mentale”.

Sul resto del raggruppamento, Roberto Mancini non usa troppi giri di parole: “Bulgaria, Nord Irlanda e Lituania oggettivamente sono tre squadre abbordabili, ma come si sa, sono sempre incontri da non sbagliare”.

Loading...

Loading...

Sul percorso della sua Nazionale il CT professa grande fiducia: “Stiamo facendo bene, sono contento dei ragazzi. Ho un nucleo solido al quale si stanno aggiungendo tanti elementi di grande livello. Probabilmente a centrocampo siamo una delle squadre migliori al mondo. Ho una profondità di rosa notevole. L’idea dei 23 che porterò agli Europei ce l’ho ovviamente, ma vedremo come si svilupperanno i prossimi mesi. Zaniolo? Non so se lo avrò a disposizione già a marzo o solo questa estate, l’importante è che recuperi bene dal grave infortunio”.

alessandro.passanti@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse