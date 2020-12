Sorteggio Qualificazioni Mondiali 2020: data, programma, orario, tv, streaming

Lunedì 7 dicembre (ore 18.00) andrà in scena il sorteggio delle qualificazioni ai Mondiali 2022 di calcio. Sarà l’urna di Zurigo (Svizzera) a definire la composizione dei 10 gironi della zona UEFA: 5 gruppi saranno composti da 5 squadre ciascuno, gli altri 5 vedranno invece al via 6 formazioni. Le vincitrici dei dieci gironi si qualificheranno direttamente alla rassegna iridata in programma tra due anni in Qatar, le seconde classificate si aggiungeranno invece a due compagini provenienti dalla Nations League e parteciperanno a un doppio turno di playoff che metterà in palio gli ultimi tre pass per i Mondiali.

Le Nazionali sono state suddivise in sei fasce in base al ranking. L’Italia è testa di serie e, al pari di Francia, Spagna, Belgio, è sicura di essere inserita in un gruppo da 5 squadre perché a ottobre parteciperà alla Final Four della Nations League. Gli azzurri sono così sicuri di evitare le formazioni già citate, ma anche altre big come Germania, Olanda, Croazia, Portogallo, Inghilterra, Danimarca. I ragazzi di Roberto Mancini dovranno stare attenti a quello che proverrà dalla seconda fascia (Svizzera, Galles, Polonia, Svezia, Ucraina sono le compagini più quotate) e dalla terza fascia (Russia, Ungheria, Irlanda e Islanda sembrano essere nelle migliori), mentre dalle altre fasce non sembrano esserci particolari insidie.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto del sorteggio delle qualificazioni dei Mondiali 2022 di calcio. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go e Now TV, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

SORTEGGIO QUALIFICAZIONI MONDIALI CALCIO 2022:

LUNEDÌ 7 DICEMBRE:

18.00 Sorteggio Qualificazioni Mondiali calcio 2022

SORTEGGIO QUALIFICAZIONI MONDIALI CALCIO 2022: COME VEDERLO IN DIRETTA

Diretta tv su Sky Sport 24 (canale 200).

Diretta streaming su Sky Go e Now TV.

Diretta streaming sul sito della FIFA.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

FASCE QUALIFICAZIONI MONDIALI CALCIO 2022:

PRIMA FASCIA: Belgio, Francia, Inghilterra, Portogallo, Spagna, Italia, Croazia, Danimarca, Germania, Olanda

SECONDA FASCIA: Svizzera, Galles, Polonia, Svezia, Austria, Ucraina, Serbia, Turchia, Slovacchia, Romania

TERZA FASCIA: Russia, Ungheria, Irlanda, Repubblica Ceca, Norvegia, Irlanda del Nord, Islanda, Scozia, Grecia, Finlandia

QUARTA FASCIA: Bosnia Erzegovina, Slovenia, Montenegro, Macedonia del Nord, Albania, Bulgaria, Israele, Bielorussia, Georgia, Lussemburgo

QUINTA FASCIA: Armenia, Cipro, Isole Far Oer, Azerbaijan, Estonia, Kosovo, Kazakhstan, Lituania, Lettonia, Andorra

SESTA FASCIA: Malta, Moldavia, Liechtenstein, Gibilterra, San Marino

