Snowboard, Roland Fischnaller: “Sono contento, Cortina mi regala sempre grandi soddisfazioni”

Roland Fischnaller ha vinto il PGS maschile andato in scena nel tardo pomeriggio a Cortina d’Ampezzo. L’atleta italiano si è aggiudicato il trionfo nella prova che ha aperto la Coppa del Mondo 2020-2021 di snowboard, imponendosi con pieno merito sulle nevi della pista Tondi di Faloria, che tra poco più di cinque anni ospiteranno le Olimpiadi Invernali. Il detentore della Sfera di Crristallo ha giganteggiato e ha conquistato il suo 19mo sigillo nel massimo circuito itinerante, a 40 anni compiuti e a dieci stagioni di distanza dalla sua prima affermazione.

Roland Fischnaller, capace di regolare l’altro azzurro Aaron March nell’atto conclusivo dopo aver rimontato una decina di metri nella semifinale contro l’austriaco Benjamin Karl, ha incominciato nel miglior modo possibile la difesa della Coppa del Mondo. Il nostro portacolori era raggiante al traguardo, come traspare dalle dichiarazioni rilasciate attraverso i canali federali: “Ho rischiato tanto in semifinale, ma sono riuscito a venirne fuori. Sono contento perché questa pista mi regala sempre delle grandi soddisfazioni ed è un modo perfetto per iniziare la stagione, regala grande fiducia a me e a tutti i miei compagni“.

Foto: Shutterstock