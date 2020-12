Dopo l’attuale pausa natalizia, la Serie A di calcio sarà subito pronta a tornare in campo. La venti squadre della massima serie scenderanno in campo già il 3 gennaio prossimo disputando un quindicesimo turno che avrà la particolarità di disputarsi tutto in meno di dodici ore.

Si comincerà alle 12.30 con il launch match Inter-Crotone (Sky Sport), per poi proseguire con 7 partite in contemporanea alle 15: Parma-Torino e Roma-Sampdoria, trasmesse da DAZN, con Cagliari-Napoli, Fiorentina-Bologna, Genoa-Lazio, Atalanta-Sassuolo e Spezia-Verona che invece saranno trasmesse da Sky Sport.

In serata poi, conclusione affidata a Benevento-Milan (h 18, Sky Sport) e Juventus-Udinese (h 20.45 DAZN)

Andiamo di seguito a scoprire il calendario con tutte le indicazioni relative a tv e streaming.

Serie A calcio, calendario prossima giornata: orari, tv, streaming Sky e DAZN. Si gioca subito dopo Capodanno

QUINDICESIMA GIORNATA ANDATA

Domenica 3/1 ore 12.30 Inter-Crotone Sky Sport Serie A (202), Sky Sport HD 251 e in streaming su Sky Go, Now Tv

Domenica 3/1 ore 15.00 Atalanta-Sassuolo Sky Sport HD 253 e in streaming su Sky Go, Now Tv

Domenica 3/1 ore 15.00 Cagliari-Napoli Sky Sport HD 256 e in streaming su Sky Go, Now Tv

Domenica 3/1 ore 15.00 Fiorentina-Bologna Sky Sport HD 254 e in streaming su Sky Go, Now Tv

Domenica 3/1 ore 15.00 Genoa-Lazio Sky Sport HD 252 e in streaming su Sky Go, Now Tv

Domenica 3/1 ore 15.00 Parma-Torino DAZN1 (209) e in streaming sull’app DAZN

Domenica 3/1 ore 15.00 Roma-Sampdoria DAZN1 (209) e in streaming sull’app DAZN

Domenica 3/1 ore 15.00 Spezia-Verona Sky Sport HD 255 e in streaming su Sky Go, Now Tv

Domenica 3/1 ore 15.00 Diretta Gol (Atalanta-Sassuolo, Cagliari Napoli, Fiorentina-Bologna, Genoa-Lazio e Spezia-Verona)

Domenica 3/1 ore 18.00 Benevento-Milan Sky Sport Uno (201), Sky Sport Serie A (202), Sky Sport HD 251 e in streaming su Sky Go, Now Tv

Domenica 3/1 ore 20.45 Juventus-Udinese DAZN1 (209) e in streaming sull’app DAZN

Foto: Lapresse