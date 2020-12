Sci freestyle, Laura Peel e Maxim Burov vincono in Coppa del Mondo aerials a Ruka

A Ruka (Finlandia) è andata in scena la prima tappa della Coppa del Mondo 2020-2021 di aerials, disciplina dello sci freestyle. L’australiana Laura Peel si è imposta tra le donne con 83.87 punti e ha così battuto la tedesca Emma Weiss (80.95) e la russa Anastasiia Prytkova (71.53), brava a regolare la statunitense Kaila Kuhn per appena tre centesimi. La 31enne oceanica ha avuto la meglio su una classe 2000 e su una ragazza del 2002, ottenendo il quinto sigillo in Coppa del Mondo, tra l’altro da detentrice della Sfera di Cristallo.

Al maschile, invece, festeggia il russo Maxim Burov (126.24), brava a regolare i connazionale Pavel Krotov (120.36) e Ilia Burov (118.10, fratello maggiore del vincitore). Il 22enne, Campione del Mondo in carica, ha infilato il suo terzo successo in Coppa del Mondo dopo quelli ottenuti negli USA nel gennaio 2018 e ha incominciato al meglio la rincorsa verso quel trofeo già alzato al cielo nel 2018.

Loading...

Loading...

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Shutterstock