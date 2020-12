Sci freestyle, Laffont e Cavet vincono nelle moguls a Idre Fjall: doppietta francese in Coppa del Mondo

La Coppa del Mondo 2020-2021 di moguls, disciplina dello sci freestyle, è proseguita a Idre Fjall (Svezia). Perrine Laffont è letteralmente imbattibile e ha firmato il secondo successo consecutivo nel massimo circuito itinerante, allungando in testa alla classifica generale. La francese è stata impeccabile e ha trionfato con 82.53 punti, riuscendo ad avere la meglio sulla 16enne giapponese Anri Kawamura (80.61) e sulla statunitense Hannah Soar (78.63). La 22enne transalpina, Campionessa Olimpica e del Mondo, ha così collezionato il 19esimo sigillo nel massimo circuito itinerante ed è sempre più lanciata verso la conquista della quarta Sfera di Cristallo consecutiva: ora ha 75 punti di vantaggio sulla statunitense Jaelin Kauf (oggi soltanto quinta) e 88 su Kawamura, mentre Soar è a -95.

Tra gli uomini, invece, è arrivata l’affermazione del francese Benjamin Cavet, al suo secondo trionfo in Coppa del Mondo dopo quello ottenuto il 18 gennaio 2019 a Lake Placid. Il 26enne si è imposto con 83.71 punti, riuscendo così a regolare l’australiano Brodie Summers (81.84) e lo statunitense Nick Page (81.28). Il giapponese Ikuma Horishima, vincitore della prima tappa, si è dovuto accontentare del sesto posto (38.85), ma conserva il primo posto in classifica generale con 140 punti all’attivo. Il nipponico ha 20 lunghezze di vantaggio su Summers, 22 su Cavet, 38 sullo svizzero Marco Tade (oggi dodicesimo).

Ricordiamo che non c’erano italiani in gara e che l’assenza per infortunio del fuoriclasse canadese Mikael Kingsbury, dominatore indiscusso dell’ultimo decennio, sta ovviamente condizionando gli eventi al maschile. Domani, sempre a Idre Fjall, spazio a una prova di dual moguls (valida come terza gara della Coppa del Mondo).

Foto: Lapresse