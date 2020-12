Sci alpino, quando le prossime gare? Programma Val Gardena e Val d’Isere: orari, tv, date

In attesa di mettere ufficialmente archivio l’intenso fine settimana di gare tra Val d’Isere e Courchevel, la Coppa del Mondo di sci alpino 2020-2021 prosegue senza soluzione di continuità verso la sostanza natalizia (che quest’anno, tra le altre cose, sarà davvero brevissima).

Nel prossimo weekend il programma sarà quanto mai fitto. Le donne saranno impegnate in Val d’Isere dove si disputeranno due discese ed un supergigante, mentre gli uomini si trasferiranno sulle nevi italiane per la consueta doppietta Val Gardena-Val Badia. In sequenza vivremo un supergigante e la discesa sulla Saslong, quindi trasferimento sulla Gran Risa per l’imperdibile gigante di domenica, mentre lunedì toccherà allo slalom che, tra le altre cose, sarà replicato nella serata successiva in quel di Madonna di Campiglio.

IN TV – Il fine settimana di gare della Val Gardena/Val Badia e della Val d’Isere sarà trasmesso in diretta da Raisport (canale 227 di Sky e 57 dgt) e Eurosport (il canale sarà deciso in base alla programmazione). In diretta streaming si potrà seguire su Rai Play, Eurosport Player e DAZN, mentre non mancherà ovviamente la consueta DIRETTA LIVE scritta su OA Sport per non perdere nemmeno un secondo del Circo Bianco.

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2020-2021

Venerdì 18 dicembre

Ore 10.30 discesa femminile Val d’Isere

Ore 11.45 supergigante maschile Val Gardena

Sabato 19 dicembre

Ore 10.30 discesa femminile Val d’Isere

Ore 11.45 discesa maschile Val Gardena

Domenica 20 dicembre

Ore 10.00 prima manche gigante maschile Val Badia

Ore 11.00 supergigante femminile Val d’Isere

Ore 13.30 seconda manche gigante maschile Val Badia

Lunedì 21 dicembre

Ore 10.00 prima manche slalom maschile Val Badia

Ore 13.00 seconda manche slalom maschile Val Badia

Foto: Lapresse