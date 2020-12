Sci alpino, orari gare fine settimana Santa Caterina e St. Moritz. Programma, tv, streaming

Cari appassionati degli sport invernali, siete pronti per un fine settimana davvero da non perdere? La Coppa del Mondo di sci alpino 2020-2021 infatti si prepara per un filotto di gare da vivere tutto d’un fiato. Il Circo Bianco si trasferisce in Italia, più precisamente a Santa Caterina Valfurva dove si disputeranno due giganti. Per quel che riguarda le donne, invece, il calendario propone la consueta tappa di Sankt Moritz, dove si correranno due supergiganti, nei quali vedremo finalmente all’opera le sciatrici specialiste della velocità dopo quattro gare tecniche.

Sulla pista denominata Engiadina le nostre portacolori, capitanate da Sofia Goggia, Federica Brignone e Marta Bassino, proveranno a confermare quanto di buono fatto vedere nella scorsa stagione. Gli uomini, invece, cercheranno conferme sulle nevi con Luca De Aliprandini che proverà a prendere per mano tutto il settore delle porte larghe. Questi due giganti, in teoria, si sarebbero dovuti disputare in Val d’Isere, ma la situazione della neve nella località francese ha reso impossibile la disputa delle due prove.

IN TV – Le gare di Sankt Moritz e Santa Caterina Valfurva saranno trasmesse in diretta tv su RaiSport e su Eurosport, mentre la diretta streaming sarà su Rai Play, Eurosport Player e DAZN.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport, per non perdere nemmeno un istante delle gare della Coppa del Mondo di sci alpino.

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2020-2021

Sabato 5 dicembre

Ore 10.30 prima manche gigante maschile

Ore 11.30 supergigante femminile

Ore 13.30 seconda manche gigante maschile

Domenica 6 dicembre

Ore 10.00 prima manche gigante maschile

Ore 11.30 supergigante femminile

Ore 13.00 seconda manche gigante maschile

