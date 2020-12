Sci alpino oggi, Prima prova discesa Bormio: orario, programma, tv, pettorali di partenza

Comincia oggi il programma della Coppa del Mondo maschile di sci alpino a Bormio. Va in scena, infatti, la prima prova cronometrata. Un test importante per valutare le condizioni e le difficoltà della Stelvio. C’è il pericolo neve, con le condizioni metereologiche che non sono favorevoli e che potrebbero portare a slittamenti o anche ad un abbassamento della partenza. Attesa per Dominik Paris, che ha già vinto per sei volte in carriera a Bormio.

Di seguito il programma della prima prova della discesa libera di Bormio, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino. Le gare non avranno copertura televisiva, ma potrete seguirne l'andamento tramite il Live di OA Sport.

PROVA DISCESA BORMIO 2020: PROGRAMMA E ORARI D’INIZIO

SABATO 26 DICEMBRE

ore 11.30 Prova discesa maschile

PROVA DISCESA BORMIO: COME VEDERE LE GARE IN DIRETTA TV E STREAMING

Nessuna copertura televisiva.

DIRETTA LIVE su OA Sport.

