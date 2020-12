Sci alpino, Marta Bassino in scia a Petra Vlhova nella prima manche a Courchevel. Staccata Federica Brignone

Petra Vlhova è al comando del gigante di Courchevel dopo la prima manche. La slovacca ha sfruttato al meglio il pettorale numero uno, chiudendo la sua prova con il tempo di 1’08”82. Sicuramente fortunata la leader della classifica generale a trovare il miglior manto possibile, ma anche brava a trovare ritmo e velocità fin dal primo piano, lasciando qualcosa alle avversarie dall’ultimo intermedio al traguardo.

E’ proprio in quella zona che Marta Bassino ha saputo recuperare in vista della seconda manche, chiudendo alle spalle di Vlhova con 49 centesimi di ritardo. La piemontese è apparsa un po’ troppo guardinga rispetto alla slovacca, ma ha saputo comunque gestire bene le entrate sui dossi, portandosi dietro una buona velocità per il tratto finale.

Terzo posto per Mikaela Shiffrin, che ha accusato un ritardo dalla vetta di 65 centesimi. L’americana non è stata impeccabile sull’ultimo dosso, perdendo poi velocità nel piano finale. Ottima quarta posizione per la svedese Sara Hector, che si è inserita con l’11 a 74 centesimi da Vlhova, mentre al quinto posto si è classifica l’austriaca Stephanie Brunner (+0.98).

Solamente sesta la neozelandese Alice Robinson (+1.30), che non ha sfruttato la tracciatura del suo allenatore, faticando su una neve che non si addice alle sue caratteristiche. Settima l’austriaca Katharina Liensberger (+1.35), che ha preceduto Federica Brignone, la quale ha sciato male in questa prima manche, chiudendo ottava a 1.64 dalla vetta della classifica.

Ritardo oltre i due secondi (+2.43) per Sofia Goggia, che dovrà rimontare nella seconda manche per provare a conquistare un piazzamento in top 10.

Foto: LaPresse