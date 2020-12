Sci alpino, la FIS ha dato il via libera ai Mondiali di Cortina 2021 dopo l’ispezione finale

La FIS ha dato il proprio “OK”. La Federazione Internazionale, infatti, dopo gli ultimi sopralluogh, ha constatato come Cortina d’Ampezzo sia davvero pronta per ospitare i Campionati del Mondo di sci alpino, che si terranno nella località veneta dal 7 al 21 febbraio 2021. Il benestare, come spiega Fantaski, è arrivato sia sul piano delle infrastrutture di gara, sia su quello organizzativo e della comunicazione. La FIS, inoltre, ha preso atto dell’importante sforzo messo in atto per l’implementazione di misure di sicurezza e di contrasto al Covid-19, a garanzia della salute di tutti i partecipanti alla kermesse.

Nella giornata di ieri si è svolta la Final Inspection, il decisivo incontro tra i delegati FIS, FISI e Infront Sports&Media con Fondazione Cortina 2021 e l’Amministrazione Comunale ampezzana per fare il punto sull’organizzazione dei Mondiali. Un appuntamento importante che Jürg Capol e Stephan Huber di FIS hanno concluso esprimendo, ancora una volta, apprezzamento e soddisfazione per il grande lavoro svolto a Cortina in questi anni, anche a dispetto delle difficoltà causate dall’emergenza sanitaria globale in corso.

Le parole di Valerio Giacobbi, Amministratore delegato di Fondazione Cortina 2021: “Cortina è pronta per dare il via alle gare dei Mondiali, siamo riusciti a portare a termine nei tempi prestabiliti tutti gli impegni presi e siamo fieri del fatto che anche FIS abbia riconosciuto la qualità e l’efficacia del lavoro svolto fin qui, insieme a un team affiatato e di grande competenza Noi siamo quelli impegnati a fare in modo che i Campionati del Mondo di febbraio ci siano, nel rispetto delle regole e della salvaguardia della salute. Non vediamo perciò l’ora che i grandi campioni dello sci internazionale arrivino nella nostra località per dare spettacolo sui pendii delle Tofane. Sappiamo che, come grande evento internazionale in piena era Covid, avremo ancor di più gli occhi del mondo puntati su di noi e questo ci carica di grande responsabilità”.

