Sci alpino, il superG di St. Moritz verrà recuperato a Crans Montana. Date e programma

Arrivano alcuni riferimenti temporali circa alcuni recuperi nel calendario della Coppa del Mondo di sci alpino femminile. Come è noto il 5 e il 6 dicembre non si erano potuti tenere i due superG sulle nevi di St. Moritz (Svizzera) per la fitta nevicata che si era abbattuta sulla località svizzera. Il meteo infausto, infatti, aveva costretto gli organizzatori ad annullare il tutto, con la FIS che si è attivata in cerca di date per non perdere quanto previsto nel calendario.

Pertanto, la Federazione ha comunicato che il superG del 5 dicembre è stato riprogrammato a Crans-Montana (Svizzera), andando quindi ad arricchire il programma in terra elvetica secondo la seguente cadenza:

22 gennaio

Discesa libera

23 gennaio

Discesa libera

24 gennaio

SuperG

Queste sono le indicazioni che sono arrivate dalla Federazione internazionale. Da capire quale sarà la scelta per l’altro superG non disputato a St. Moritz, che potrebbe essere ricollocato in un altro weekend di gara, non essendo impossibile trovare uno spazio.

Foto: Valerio Origo