Sci alpino, i precedenti di Marta Bassino a Semmering. Un quinto posto in gigante nelle poche apparizioni sulla Panorama

La Coppa del Mondo 2020-2021 di sci alpino femminile è pronta per la sua ultima tappa prima di passare all’anno nuovo. Il 28-29 dicembre, infatti, il Circo bianco ha in programma un gigante e uno slalom a Semmering, in Austria, sulla pista denominata Panorama. Tra le protagoniste più attese, specialmente tra le porte larghe, c’è la nostra Marta Bassino. Andiamo, quindi, a scoprire nel dettaglio come si è comportata la nativa di Borgo San Dalmazzo a Semmering.

Marta Bassino ha esordito nella pista austriaca il 27 dicembre 2016 in gigante e centrò subito una quinta posizione a 1.56 dalla vincitrice Mikaela Shiffrin. Il podio è stato completato da Tessa Worley e dalla nostra Manuela Moelgg a 1.09. Nella giornata successiva ancora un gigante e ancora una vittoria di Mikaela Shiffrin davanti a Tessa Worley e Viktoria Rebensburg. Marta Bassino non andò oltre la ventiseiesima posizione a 2.84.

La terza prova del trittico del 2016 vede lo slalom come gara del 29 dicembre, ma Marta Bassino non si qualifica dopo la prima manche. Lo slalom, nemmeno a dirlo, è nelle mani di Mikaela Shiffrin davanti a Veronika Zuzulova e Wendy Holdener. Salto in avanti di due anni e si arriva al 28 dicembre 2018. Si torna in azione tra le porte larghe e la sciatrice di Borgo San Dalmazzo chiude al decimo posto a 1.51 di distacco nella gara vinta da Petra Vlhova davanti a Viktoria Rebensburg e Tessa Worley.

Nel complesso quindi, Marta Bassino a Semmering ha un quinto posto come migliore risultato, assieme ad un decimo e ad un ventiseiesimo. Tutti nel gigante.



Foto: Valerio Origo