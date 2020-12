Sci alpino, i convocati dell’Italia per Val d’Isere. Torna Dominik Paris, c’è anche Innerhofer

A Val d’Isère, in Francia, sulla pista Oreiller-Killy, dovrebbero disputarsi, meteo permettendo, le prime gare di Coppa del Mondo delle discipline veloci dello sci alpino maschile: discesa sabato 12 e Super-G domenica 13, mentre le prime prove cronometrate scatteranno a partire da domani, mercoledì 9.

Alle prove cronometrate risultano iscritti nove azzurri: Dominik Paris, Christof Innerhofer, Emanuele Buzzi, Matteo Marsaglia, Davide Cazzaniga, Florian Schieder, Alexander Prast, Riccardo Tonetti e Guglielmo Bosca. L’Italia può schierare sette atleti in discesa ed otto in Super-G, ma in quest’ultima specialità Alexander Prast ha il posto fisso conquistato l’anno scorso in Coppa Europa.

Rientra alle competizioni dunque Dominik Paris, reduce dal lungo stop per la rottura del legamento crociato del ginocchio destro rimediata il 21 gennaio. In gara anche Christof Innerhofer, che nella scorsa stagione ha preso parte solamente a due appuntamenti di Coppa del Mondo, in modo da recuperare la miglior condizione fisica.

I CONVOCATI DELL’ITALIA PER LE GARE DI SCI ALPINO

Dominik Paris

Christof Innerhofer

Emanuele Buzzi

Matteo Marsaglia

Davide Cazzaniga

Florian Schieder

Alexander Prast

Riccardo Tonetti

Guglielmo Bosca

Foto: LaPresse