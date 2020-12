Sci alpino, gare di Val d’Isere e Courchevel a rischio per la neve! Il maltempo non dà tregua

“Purtroppo le previsioni meteorologiche destano qualche preoccupazione, con nevicate attese sin da domani e per tutti i giorni di gara“: con questa frase il sito ufficiale della FISI getta un’ombra sulla disputa delle prove cronometrate e delle gare veloci maschili della Coppa del Mondo di sci alpino maschile a Val d’Isere, in Francia, da domani, mentre le donne, nel fine settimana saranno impegnate nello stesso Paese, ma a Courchevel, in due slalom giganti. Le previsioni però, anche in questo caso, non sono ottime.

Secondo quanto riportato da “Meteo.it“, infatti, a Val d’Isere è previsto domani e giovedì, giornate riservate alle prime due prove cronometrate della discesa, cielo coperto, mentre venerdì e sabato, giornate riservate all’ultima prova cronometrata ed alla gara di discesa libera, si prospettano intense nevicate, mentre domenica, con il Super-G in programma, il cielo tornerà ad essere coperto, ma senza minacciare precipitazioni nevose.

A Courchevel, invece, sono previste intense nevicate nella giornata di sabato 12, mentre domenica 13 dovrebbero cessare le precipitazioni nevose anche se il cielo dovrebbe essere coperto. Dunque non è certa neppure la disputa di entrambi gli slalom giganti femminili.

