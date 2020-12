Sarà un lungo fine settimana quello che la Coppa del Mondo di sci alpino andrà a vivere. Le donne avranno finalmente le prime gare veloci in Val d’Isere con in programma due discesa ed un supergigante; mentre gli uomini si spostano in Italia con il classico appuntamento della Val Gardena (discesa e superG) e poi dell’Alta Badia, che ospiterà oltre al solito gigante anche uno slalom

Di seguito il programma delle gare di Val d’Isere, Val Gardena ed Alta Badia, valevoli per la Coppa del Mondo di sci alpino. Le gare saranno trasmesse in diretta tv su RaiSport e su Eurosport, diretta streaming su Rai Play, Eurosport Player e DAZN, mentre non mancherà la consueta DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

GARE VAL D’ISERE 2020: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

VENERDI’ 18 DICEMBRE

ore 10.30 Discesa libera femminile

SABATO 19 DICEMBRE

ore 10.30 Discesa libera femminile

DOMENICA 20 DICEMBRE

ore 11.00 SuperG femminile

GARE VAL GARDENA 2020: PROGRAMMA E ORARI D’INIZIO

VENERDI 18 DICEMBRE

ore 11.45 SuperG maschile

SABATO 19 DICEMBRE

ore 11.45 Discesa libera maschile

GARE ALTA BADIA 2020: PROGRAMMA E ORARI D’INIZIO

DOMENICA 20 DICEMBRE

ore 10.00 Prima manche gigante maschile

ore 13.00 Seconda manche gigante maschile

LUNEDI’ 21 DICEMBRE

ore 10.00 Prima manche slalom maschile

ore 13.00 Seconda manche slalom maschile

GARE VAL D’ISERE, VAL GARDENA E ALTA BADIA 2020: COME VEDERE LE GARE IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su RaiSport ed Eurosport, diretta streaming su RaiPlay, Eurosport Player, SkyGo .

DIRETTA LIVE su OA Sport.

Foto: LaPresse