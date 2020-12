Sci alpino: cancellate le gare femminili di Coppa del Mondo a Yanqing, manca solo l’ufficialità

La Federazione cinese di sci alpino ha comunicato alla FIS l’intenzione di non ospitare la tappa femminile di Coppa del Mondo 2020-2021 in programma a febbraio in quel di Yanqing. La decisione, non ancora ufficiale ma ormai definitiva, è arrivata in seguito alle restrizioni imposte dalle autorità locali (quarantena obbligatoria di 14 giorni per chi arriva dall’estero) per limitare le possibilità di contagio da Covid-19. In attesa della comunicazione ufficiale da parte degli organizzatori cinesi (arriverà nei prossimi giorni), la Federazione Internazionale dello Sci ha già informato le varie squadre del circuito maggiore di non pianificare la trasferta cinese.

La località di Yanqing avrebbe ospitato il circo bianco nelle giornate di sabato 27 e domenica 28 febbraio 2021 per una discesa libera ed un supergigante femminile. Competizioni molto importanti soprattutto in ottica cinque cerchi, che sarebbero valse come vere e proprie gare preolimpiche in vista dei Giochi di Pechino 2022. Vedremo prossimamente se queste due prove veloci verranno recuperate in Europa oppure se saranno definitivamente annullate, favorendo di fatto ulteriormente le specialiste delle prove tecniche come Petra Vlhova nella lotta per la Sfera di Cristallo.

Foto: Lapresse