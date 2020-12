Sci alpino, Anna Swenn-Larsson positiva al Covid-19. Era in partenza per Cervinia

Anna Swenn-Larsson è risultata positiva al Covid-19. La sciatrice svedese ha ricevuto la notizia proprio mentre si stava imbarcando per l’Italia, dove da venerdì 4 dicembre la sua Nazionale si allenerà sulle nevi di Cervinia. La vice iridata di slalom aveva già dovuto saltare le due prove tra i pali stretti di Levi, valevoli per la Coppa del Mondo 2020-2021 di sci alpino, a causa della positività dell’allenatore responsabile Christian Thoma riscontrata un paio di settimane fa. Negli ultimi giorni si era allenata ad Are in seguito a ben quattro tamponi negativi.

La 29enne, che comunque non rientrerà in gara prima del 29 dicembre (giorno dello slalom di Sammering), non presenta sintomi e ha già rilasciato le prime dichiarazioni attraverso il comunicato stampa della Federazione svedese: “È difficile accettarlo e non riesco proprio a capire quando possa essere stata infettata, sono stata praticamente isolata e, nei pochi casi in cui ho incontrato persone, sempre alla giusta distanza. In questa situazione è difficile guardare lontano e agli obiettivi della stagione, prima di tutto dovrò risultare negativa per poi ricominciare. Quando arriverà quel giorno, vedremo a che punto saremo e ci metteremo al lavoro”.

Loading...

Loading...

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse