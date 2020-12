Scherma: Aldo Montano positivo al Covid-19

Brutta notizia per la scherma italiana. Aldo Montano, campione olimpico di Atene 2004 nella sciabola, è risultato positivo al Covid-19. Ad annunciarlo è lo schermidore toscano: hanno contratto il virus anche la moglie Olga Plachina e la figlia Olimpia.

Queste le sue parole riportate dall’ANSA: “Siamo acciaccati forte, tutti e tre a casa con Covid da ieri. Per ora abbiamo tosse, febbre e dolori ovunque… Stiamo sotto controllo, sperando che finisca così”.

Foto: De Visu / Shutterstock.com