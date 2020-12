Salto con gli sci, a Nizhny Tagil va in scena la parodia delle qualificazioni. Eisenbichler precede Granerud

Quello che è andato in scena pochi minuti fa a Nizhny Tagil, per la qualificazione della gara di domani di Coppa del Mondo di salto con gli sci sul Tramplin Stork (HS134), ha, se non del grottesco, quantomeno del rivedibile. Già in origine le condizioni per disputare la competizione odierna erano quantomeno difficili, con soli 51 atleti presenti al via, appena sopra il limite dei 50 necessari per disputarla, già messo in pericolo dalla rinuncia del tedesco Karl Geiger.

In corso d’opera, però, si sono avute tre defezioni: al russo Ilya Mankov non è stato permesso di prendere il via, mentre per tuta irregolare sono stati squalificati lo sloveno Tilen Bartol e l’austriaco Jan Hoerl. A quel punto tutti i presenti erano già qualificati, rendendo quasi inutile la giornata odierna, rimasta così con un significato competitivo quantomeno parzialmente dubbio.

Per la cronaca, al termine è il tedesco Markus Eisenbichler a guidare le danze con 138.1 punti, frutto di un salto di 135 metri, il più lungo di giornata, davanti al norvegese Halvor Egner Granerud (131.5 metri, 135.8 punti), il più accreditato dei suoi rivali in questa fase della stagione. Terza posizione per l’austriaco Daniel Huber (130 metri, 130.2 punti), uno dei due soli rientrati, assieme a Hoerl, dopo il focolaio di Covid-19 che è costato il posto al vice allenatore della Squadra A, Robert Treitinger.

Nei primi cinque anche il giapponese Yukiya Sato (125.2) e il norvegese Marius Lindvik (125.1). Completano la top ten l’altro norvegese Robert Johansson (124.8), lo sloveno Timi Zajc (121.4), il polacco Aleksander Zniszczol (121.1), l’altro sloveno Anze Lanisek (120.0) e l’austriaco Manuel Fettner (119.5).

