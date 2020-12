Rugby, Tri Nations: Australia- Argentina, gialli, rossi e alla fine un pareggio. Titolo agli All Blacks

Pari e patta tra Australia e Argentina nell’ultimo match del Tri Nations 2020. Pareggio come all’andata e pareggio che, dunque, dà la vittoria del Tri Nations 2020 agli All Blacks, che conquistano il titolo con 11 punti, seguiti da Australia e Argentina appaiate a 8 punti.

Il match inizia con l’Australia che spinge e l’Argentina che difende, anche in maniera fallosa. E, così, dopo ripetuti richiami al 16’ arriva il cartellino giallo per Marcos Kremer, mentre l’Australia muove il tabellino con il piazzato di Reece Hodge. In inferiorità reagisce l’Argentina e Sanchez mette un incredibile piazzato da oltre 50 metri per il pareggio al 18’.

Match nervoso, molto falloso e al 28’ è Michael Hooper a venir punito con il cartellino giallo per una pericolosa pulizia in ruck, che potrebbe costargli caro anche davanti al giudice sportivo. Alla mezz’ora, in superiorità, arriva il piazzato di Domingo Miotti che porta avanti l’Argentina. Il giallo di Hooper costa all’Australia, perché al 34’ la maul argentina demolisce quella dei padroni di casa, poi palla che esce, arriva a Bautista Delguy e prima meta del match e Argentina che va al riposo sul 6-13, con Reece Hodge che mette un ultimo piazzato a tempo scaduto.

Molto ping pong tattico a inizio ripresa, con le due squadre che non vogliono concedere alcun vantaggio territoriale all’avversario. Al 50’ un fallo in mischia manda Reece Hodge sulla piazzola e Australia che accorcia lo svantaggio a -4. Forte pressione argentina ora nella metà campo dei Wallabies e all’ora di gioco un fallo assurdo può decidere la partita.

Il neoentrato Salakia-Loto entra in maniera scomposta in un tentativo di placcaggio su un pallone alto e l’arbitro non può che espellerlo, lasciando l’Australia definitivamente in inferiorità numerica. E Miotti ne approfitta per riportare il vantaggio a livello di break, con il calcio del 9-16. Ma l’Australia non demorde, preme, e al 66’ conquista un possesso in attacco. Maul che avanza in maniera implacabile ed è Lucas Martin Paulos Adler a venir ammonito per averla fatta cadere. Ma non basta, perché è ancora touche, maul ed è Michael Hooper a schiacciare la meta che, con il calcio di Reece Hodge, dà il pareggio ai Wallabies. A 60 secondi dalla fine fallo argentina e Hodge va sulla piazzola dalla distanza, ma non trova i pali.

Foto: LaPresse