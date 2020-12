Rugby, TOP10 2020-2021: Padova vince il derby d’Italia in casa di Rovigo per 12-18

Dopo i dodici match rinviati complessivamente nelle prime cinque giornate del TOP 10 di rugby, il sesto turno, che è andato in scena oggi, sabato 12 dicembre, ha visto il rinvio di Viadana-Fiamme Oro, mentre si sono disputati regolarmente i restanti quattro incontri.

Pesante affermazione esterna, nel big match di giornata, del Padova per 12-18 in casa del Rovigo, mentre salta il fattore campo anche in Valorugby-Calvisano, terminata 17-20, ed in Lazio-Piacenza, conclusa sullo 0-28. Unico successo interno quello del Mogliano sul Colorno per 24-8.

Peroni TOP10 – VI giornata – sabato 12.12.20

Mogliano Rugby 1969 v HBS Colorno 24-8 (4-0)

Valorugby Emilia v Kawasaki Robot Calvisano 17-20 (1-4)

Femi-CZ Rovigo v Argos Petrarca Padova 12-18 (1-4)

Lazio Rugby 1927 v Sitav Rugby Lyons 0-28 (0-4)

Rugby Viadana 1970 v Fiamme Oro Rugby – rinviata

Classifica: Femi-CZ Rovigo** punti 15; Mogliano Rugby 1969** punti 13; HBS Colorno** e Kawasaki Robot Calvisano** punti 10; Argos Petrarca Padova**** e Sitav Rugby Lyons* punti 8; Rugby Viadana** 1970 punti 6; Fiamme Oro Rugby*** e Valorugby Emilia**** punti 5; Lazio Rugby 1927**** punti 0

*partite in meno

Tabellini

Mogliano Veneto – Stadio “Maurizio Quaggia” – Sabato 12 Dicembre 2020

Top 10, VI giornata

Mogliano Rugby v HBS Colorno 24-8 (6-3)

Marcatori: pt. 9′ cp. Ceresini (0-3), 36′ cp. Ormson (3-3), 40′ cp. Ormson (6-3); s.t. 43′ m. Lamanna tr. Ormson (13-3), 48′ cp. Ormson (16-3), 60′ cp. Ormson (19-3), 78′ m. Guarducci (24-3), 80′ m. Bronzini (24-8).

Mogliano Rugby 1969: Da Re (77′ Stella); Dal Zilio, Cerioni, Zanatta (65′ D’Anna), Guarducci (v. Cap.); Ormson, Fabi (48′ Piva); Derbyshire, Corazzi (Cap.), Lamanna; Baldino (37′ Finotto), Sutto (55′ Zago); Michelini (18′ Ceccato N.), Bonanni (79′ Al Abkal), Garziera (60′ Ceccato A.).

all.: Salvatore Costanzo

HBS Colorno: Van Tonder; Balocchi (78′ Bronzini), Chibalie, Smith, Gesi (78′ Pasini); Ceresini (62′ Silva F.), Raffaele; Mozzato, Sarto (Cap) (54′ Parolo), Mannelli (47′ Sapuppo); Chiappini, Cicchinelli; Alvarado (62′ Singh), Silva M. (74′ Buondonno), Gemma (62′ Chalonec).

all: Prestera

Arb. Angelucci (Livorno)

AA1 Russo (Treviso), AA2 Imbriaco (Bologna)

Quarto Uomo: Toneatto (Udine)

Cartellini: —

Calciatori: Ormson 5/6 (Mogliano Rugby 1969); Ceresini 1/2(HBS Colorno), Van Tonder 0/1.

Note: Pomeriggio sereno, temperatura mite, terreno di gioco appesantito ma in discrete condizioni, partita disputata a porte chiuse per emergenza Covid-19.

Punti conquistati in classifica: Mogliano Rugby 1969 4; HBS Colorno 0

Player of the match: Derbyshire (Mogliano Rugby 1969)



Reggio Emilia, Stadio “Mirabello” – Sabato 12 dicembre 2020

Peroni TOP10 – VI giornata

Valorugby Emilia v Kawasaki Rugby Calvisano 17-20 (3-10)

Marcatori: p.t. 5’ m. Susio tr. Hugo (0-7), 22’ c.p. Farolini (3-7), 24’ c.p. Hugo (3-10); s.t. 47’ c.p. Hugo (3-13), 56’ m. Trulla tr. Hugo (3-20), 67’ m. Luus tr. Farolini (10-20), 76’ m. Bertaccini tr. Farolini (17-20).

Valorugby Emilia: Farolini; Costella (58’ Majstorovic), Bertaccini, Vaega, Leaupepe; Rodriguez, Chillon; Amenta (58’ Favaro), Conforti (47’ Dell’Acqua), Mordacci (cap); Gerosa (47’ Gerosa), Du Preez; Chistolini, Luus, Sanavia (65’ Muccignat). all. Manghi

Kawasaki Rugby Calvisano: Trulla; Ragusi (61’ Garrido-Panceyra), Bronzini, Mazza, Susio; Hugo, Semenzato; Vunisa (cap), Casolari (72’ Martani), Venditti (74’Koffi); Zambonin, Van Vuren (58’ Zanetti); Leso (47’ D’Amico), Luccardi, Brugnara. all. Guidi

Arb.: Liperini (Livorno)

assistenti: Schipani (Benevento), Favaro (Venezia)

Quarto Uomo: Negro (Modena)

Cartellini: al 14’ giallo a Amenta (Valorugby Emilia), al 33’ giallo a Van Vuren (Kawasaki Rugby Calvisano)

Calciatori: Farolini (Valorugby Emilia) 3/3 ; Hugo (Kawasaki Rugby Calvisano) 4/4

Note: giornata fredda e piovosa con circa 4 gradi. Partita disputata in assenza di pubblico.

Punti conquistati in classifica: Valorugby Emilia 1 , Kawasaki Rugby Calvisano 4

Player of the Match: Mordacci Alessandro (Valorugby Emilia)

Roma, “CPO Giulio Onesti” – Sabato 12 Dicembre 2020

PeroniTOP10 – VI giornata

S.S. Lazio Rugby 1927 v Sitav Rugby Lyons 0-28

Marcatori: p.t. 11’ cp Katz (0-3), 15’ cp Katz (0-6), 23’ cp Katz (0-9) s.t. 41’ m. Via A. (0-14), 53’ m. Cissè tr Katz (0-21), 65’ m. Bruno tr Katz (0-28)

S.S Lazio Rugby 1927: Bonavolontà; De Gaspari, Montemauri, Vella (61’ Baffigi); Marocchi; Granella, Esteki (79’ Cristofaro); Riccioli (cap) (55’-75’ Duca) (77’ Ercolani) ; Ercolani (66’ Marucchini), Wagner (63’ Asoli); Cacciagrano, De Lorenzi; Bolzoni (44’ Paparone), Ferrara (65’ Gisonni), Di Roberto (68’ Giusti)

all. Pratichetti

Sitav Rugby Lyons: Biffi (72’ Via G.); Cuminetti, Paz, Forte (63’ Di Lucchio); Bruno (cap); Katz, Via A. (70’ Efori); Bottacci; Petillo, Cissè (73’ Bance); Salvetti (45’-58’ Moretto), Cemicetti (64’ Moretto); Salerno (8’-15’ Scarsini) (41’ Scarsini), Rollero (59’ Cocchiaro), Acosta (59’ Cafaro)

All. Garcia

Arb.: Gianluca Gnecchi (Brescia)

AA1 D’Elia (Bari), AA2 Rosella (Roma)

Quarto Uomo: Salierno (Napoli)

Cartellini: Al 51’ giallo a Vella (S.S. Lazio Rugby 1927) , Al 65’ giallo a Paparone (S.S. Lazio Rugby 1927)

Calciatori: Tomas Granella (S.S. Lazio Rugby 1927) 0/1, Samuel Katz (Sitav Rugby Lyons) 4/5

Note: giornata nuvolosa a Roma.

Punti conquistati in classifica: S.S. Lazio Rugby 1927 0, Sitav Rugby Lyons 4

Peroni Player of the Match: Samuel Katz (Sitav Rugby Lyons)

Rovigo, Stadio “Mario Battaglini” – sabato 12dicembre 2020

Peroni TOP10, VI giornata

FEMI-CZ Rovigo v Argos Petrarca 12-18

Marcatori: p.t. 3’ c.p. Lyle (0-3), 14’ c.p. Lyle (0-6), 19’ drop Menniti-Ippolito (3-6), 27’ c.p. Menniti-Ippolito (6-6), ; s.t. 46’ c.p. Lyle (6-9), 51’ c.p. Lyle (6-12), 53’ c.p. Cozzi (9-12), 55’ c.p. Lyle (9-15), 58’ c.p. Lyle (9-18), 69’ c.p. Cozzi (12-19)

FEMI-CZ Rovigo: Cozzi; Cioffi, Modena (59’ Uncini), Antl, Bacchetti; Menniti-Ippolito, Trussardi (47’ Citton); Ruggeri (66’ Mantovani), Lubian, Sironi (41’ Vian); Ferro (cap.), Canali (73’ Mtyanda); Swanepoel (52’ Brandolini), Nicotera (47’ Momberg), Leccioli (52’ Lugato)

all. Casellato

Argos Petrarca: Lyle (77’ Faiva); Capone, Colitti, Broggin, Coppo; Zini, Tebaldi; Trotta (cap.), Cannone, Nostran (73’ Ghigo); Bonfiglio (49’ Beccaris), Galetto; Pavesi (71’ Mancini Parri), Cugini (47’ Carnio), Borean (59’ Franceschetto)

All. Marcato

arb.: Vedovelli (Sondrio)

AA1 Rizzo (Ferrara), AA2 Frasson (Treviso)

Quarto Uomo: Cusano (Vicenza)

Calciatori: Menniti-Ippolito (FEMI-CZ Rovigo) 1/ 3, Cozzi (FEMI-CZ Rovigo) 2/ 2; Lyle(Argos Petrarca) 6/6

Cartellini: 22’ giallo a Ferro (FEMI-CZ Rovigo);

Note: giornata nuvolosa, circa 8 gradi. Partita a porte chiuse.

Punti conquistati in classifica: FEMI-CZ Rovigo 1 ; Argos Petrarca 4

Playerof the Match: Broggin (Argos Petrarca)

Foto: Luigi Mariani LPS