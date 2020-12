Rugby, Italia: tre sfide con gli All Blacks nel 2021

Volge al termine il 2020 e il rugby italiano guarda al futuro nella speranza di cambiare marcia e trovare, finalmente, quelle vittorie che mancano da troppo tempo. Ma non sarà un 2021 facile per gli azzurri, che inizieranno l’anno con il tradizionale Sei Nazioni, per poi affrontare un durissimo tour estivo in Nuova Zelanda, mentre a novembre ci saranno di nuovo gli All Blacks sulla strada dell’Italia, assieme ad Argentina e al più abbordabile Uruguay.

Il 2021 degli Azzurri prenderà il via dall’Olimpico di Roma il prossimo 6 febbraio, con la prima giornata del Guinness Sei Nazioni 2021, con il derby latino contro la Francia, valido per il Trofeo Garibaldi, a lanciare la stagione azzurra. Una settimana dopo, sabato 13 febbraio, l’Italia sarà a Twickenham contro l’Inghilterra campione in carica del Torneo, per poi tornare all’Olimpico con due impegni consecutivi, il 27 febbraio con l’Irlanda e il 13 marzo con il Galles, prima di chiudere a Murrayfield il 20 marzo contro la Scozia.

Il tour estivo offrirà un doppio confronto contro gli All Blacks in terra neozelandese il 3 ed il 10 luglio, con i tre volte Campioni del Mondo che torneranno a essere avversari dell’Italrugby il 6 novembre nel primo dei tre test-match autunnali in programma in Italia prima della doppia sfida sudamericana contro l’Argentina il 13 novembre e contro l’Uruguay il 20.

ITALRUGBY – CALENDARIO 2021

Guinness Sei Nazioni 2021

Roma, Stadio Olimpico – sabato 6 febbraio

Italia v Francia

Twickenham, Twickenham Stadium – sabato 13 febbraio

Inghilterra v Italia

Roma, Stadio Olimpico – sabato 27 febbraio

Italia v Irlanda

Roma, Stadio Olimpico – sabato 13 marzo

Italia v Galles

Edinburgo, Murrayfield Stadium – sabato 20 marzo

Scozia v Italia

Tour estivo

Sede da definire – sabato 3 luglio

Nuova Zelanda v Italia

sede da definire – sabato 10 luglio

Nuova Zelanda v Italia

Test autunnali

sede da definire – sabato 6 novembre

Italia v Nuova Zelanda

sede da definire – sabato 13 novembre

Italia v Argentina

sede da definire – sabato 20 novembre

Italia v Uruguay

