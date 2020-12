Rugby, Champions Cup: tre match rinviati per Covid-19 nel weekend

Si disputa questo fine settimana il secondo turno delle coppe europee di rugby, ma la Heineken Champions Cup sarà a scarto ridotto, con ben tre partite che sono state rinviate nelle ultime ore a causa di diversi casi di Covid-19 nelle rose delle squadre.

Il primo rinvio ha riguardato gli Exeter Chiefs, il cui match contro il Tolosa allo Stade Ernest Wallon è stato spostato per la positività di diversi giocatori della squadra inglese. Positività che, però, hanno coinvolto un altro match in programma. Avendo i Chiefs giocato lo scorso weekend contro i Glasgow Warriors e con il rischio di possibili contagi durante il match, anche gli scozzesi sono stati obbligati a rinviare a data da destinarsi la partita contro Lione, in programma sabato allo Scotstoun Stadium.

Oggi, invece, un terzo match è stato rinviato. Bath, infatti, ha annunciato che vista la positività di un giocatore degli Scarlets lo scorso weekend, giocatore entrato in contatto con diversi componenti della squadra inglese, la squadra non ha potuto preparare la sfida di sabato a La Rochelle contro i francesi. Al momento, invece, non è a rischio la sfida proprio degli Scarlets, che domani sera ospiteranno il Tolone di Sergio Parisse.

Foto: Dennis Goodwin / ProSportsImages / DPPI