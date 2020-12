Rugby, Challenge Cup 2020-2021: Zebre, l’Europa parte dalla sfida con Bayonne

Esordio casalingo in Europa per le Zebre che domani pomeriggio, sabato 12 dicembre, sarà impegnata a Parma contro il Bayonne, per la doppia sfida italo-francese dopo il match di oggi a Parigi tra Treviso e Stade Français. Una sfida che, con il ritorno degli azzurri, i ragazzi di Bradley vogliono vincere.

Avvio di stagione non facile per i bianconeri, che nel Guinness Pro 14 hanno conquistato una sola vittoria e sette sconfitte. Ma, come detto, dopo la lunga parentesi internazionale tornano a disposizione parte degli azzurri impegnati nel Sei Nazioni e nella Autumn Nations Cup e il tecnico irlandese potrà scegliere una formazione quasi ideale per l’esordio europeo contro il Bayonne.

Di contro, i francesi sono a metà-bassa classifica nel Top 14, con 5 vittorie e 6 sconfitte che li posizionano al nono posto in campionato, arrivando però alla sfida del Lanfranchi dopo due sconfitte consecutive contro Racing 92 e Tolosa. Squadre senza grandissimi nomi, ma da tenere d’occhio sono in particolare le ali, con giocatori come Djibril Camara o Joe Ravouvou che possono colpire con la loro velocità.

Foto: Massimiliano Carnabuci – LPS