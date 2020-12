Rugby, Challenge Cup 2020-2021: Brive-Zebre 16-18. Importante successo nel finale della franchigia italiana

Importante successo nella seconda giornata della Challenge Cup 2020-2021 di rugby per le Zebre, che espugnano lo Stade Amédée Domenech, imponendosi per 16-18 in casa del Brive, con un successo maturato nei minuti finali grazie ad un piazzato di Canna.

Nel primo tempo padroni di casa avanti al 3′ con la meta di Galletier trasformata da Abzhandadze, risposta delle Zebre al 14′ con la meta di Violi trasformata da Canna, ma i transalpini ritornano in vantaggio al 17′ col piazzato di Abzhandadze, infine la formazione italiana va al riposo in vantaggio grazie alla meta di Bruno al 31′, non convertita, che fissa il punteggio all’intervallo sul 10-12.

Nella ripresa Brive che ritorna in vantaggio al 50′ con piazzato di Abzhandadze, il quale poi allunga con un nuovo calcio di punizione al 65′ per il 16-12. Le Zebre tornano subito sul -1, col piazzato di Canna al 67′, poi si producono nello sforzo finale alla ricerca del successo. La vittoria arriva proprio all’ultima occasione disponibile, col piazzato di Canna al 79′ che vale la vittoria della formazione italiana per 16-18.

Foto: Massimiliano Carnabuci LPS