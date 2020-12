Rugby, Autumn Nations Cup 2020: Galles-Italia, si chiude un anno difficile

L’autunno dell’Italrugby si concluderà domani, sabato 5 dicembre, con fischio alle 17.45, quando i ragazzi di Franco Smith affronteranno il Galles nella finalina per il quinto posto. Un match tra due squadre in difficoltà in queste settimane e un match che chiuderà un 2020 difficile per gli azzurri della nuova gestione.

Tolta la vittoria a tavolino con le Fiji, infatti, l’Italia è ancora alla ricerca di un successo quest’anno, mentre nel Sei Nazioni la striscia negativa si è allungata ancora, con la vittoria che manca dal 2015. Franco Smith ha rivoluzionato la squadra in questi mesi, ha introdotto tanti giocatori giovani, ma complice anche lo stop per Covid-19, ha faticato a far assorbire alla squadra la sua filosofia rugbistica e in campo si è visto.

Bigi e compagni hanno alternato alcuni sprazzi di partite giocati bene, provando a dare spettacolo palla in mano, a troppi passaggi a vuoto, con le difficoltà che si sono evidenziate soprattutto nei punti d’incontro e in difesa, con dei buchi fatali, come si è visto contro la Francia. Di contro, il Galles in questo autunno non ha convinto, è una squadra imballata dal lungo stop e la sola vittoria con la Georgia, soffrendo, non è bastata a evitare polemiche e dubbi sul lavoro di Wayne Pivac in questi primi mesi sulla panchina britannica.

Domani, dunque, non ci si giocherà solo l’inutile quinto posto nella Autumn Nations Cup, ma si gioca anche l’orgoglio a Llanelli e vincere significherà per entrambe le squadre provare a guardare al 2021 con un po’ più di ottimismo. Per farlo Franco Smith farà esordire la forte ala d’origine samoana Monty Ioane, mentre avrà una mediana giovanissima, con Stephen Varney che per la prima volta sarà titolare accanto all’ormai confermatissimo Paolo Garbisi.

GALLES – ITALIA

Galles: 15 Liam Williams, 14 Josh Adams, 13 George North, 12 Johnny Williams, 11 Louis Rees-Zammit, 10 Callum Sheedy, 9 Kieran Hardy, 8 Taulupe Faletau, 7 Justin Tipuric, 6 James Botham, 5 Alun Wyn Jones, 4 Will Rowlands, 3 Tomas Francis, 2 Sam Parry, 1 Nicky Smith

In panchina: 16 Elliot Dee, 17 Wyn Jones, 18 Leon Brown, 19 Cory Hill, 20 Aaron Wainwright, 21 Gareth Davies, 22 Ioan Lloyd, 23 Jonah Holmes

Italia: 15 Jacopo Trulla, 14 Luca Sperandio, 13 Marco Zanon, 12 Carlo Canna, 11 Monty Ioane, 10 Paolo Garbisi, 9 Stephen Varney, 8 Braam Steyn, 7 Johan Meyer, 6 Maxime Mbanda, 5 Niccolò Cannone, 4 Marco Lazzaroni, 3 Giosuè Zilocchi, 2 Luca Bigi, 1 Danilo Fischetti

In panchina: 16 Leonardo Ghiraldini, 17 Simone Ferrari, 18 Pietro Ceccarelli, 19 Cristian Stoian, 20 Michele Lamaro, 21 Guglielmo Palazzani, 22 Tommaso Allan, 23 Federico Mori

