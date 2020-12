Il settore dello sport è uno di quelli che più sta soffrendo la crisi dovuta al Covid-19. Da mesi ormai palestre e piscine sono chiuse al pubblico e non si riesce ancora a trovare una data giusta per le riaperture, visto che i contagi in terra italiana continuano ad essere sopra la media.

A Raitre Agorà è intervenuto oggi sull’argomento Vincenzo Spadafora, Ministro dello Sport: “Penso sia possibile, seppur con alcune limitazioni, riaprire palestre, piscine e centri di danza entro la fine di gennaio. Si dovrà tenere conto dell’andamento dei contagi, ma l’apertura a fine gennaio è un obbiettivo raggiungibile. Vorrei lanciare un segnale di tranquillità. Il governo sta lavorando con il CTS su questo. Prima della chiusura di ottobre avevamo predisposto un protocollo anche molto rigido e dato un fondo perduto consistente, non pochi spiccioli, per far coprire le spese fatte per mettersi in regola”.

Foto: Lapresse