Renato Di Rocco non si ricandiderà alla presidenza della Federazione Ciclistica Italiana

Il presidente della F.C.I. Renato Di Rocco ha annunciato pochi minuti fa, tramite un’intervista rilasciata a Tuttobiciweb.it, che non si ricandiderà alle prossime elezioni federali in programma a febbraio 2021. Dopo quindici anni da numero uno del ciclismo italiano, Di Rocco ha deciso di farsi da parte, come dichiarato da lui stesso, per lasciare spazio ad altri. Il presidente, ad ogni modo, si augura che a prendere il suo posto possa essere qualcuno interessato a portare avanti i progetti da lui lanciati negli ultimi anni.

A succedere a Di Rocco, abruzzese classe 1947, sarà, dunque, uno tra Daniela Isetti, attuale Vice Presidente Vicario Federale, e Silvio Martinello, olimpionico ed ex telecronista Rai che, supportato dai tanti che vogliono un netto rinnovamento ai vertici della F.C.I e una certa discontinuità con la gestione Di Rocco, ha deciso di avanzare la sua candidatura per questo ruolo ancora mesi fa. Non ci resta che attendere una sessantina di giorni, ora, per sapere a chi verranno affidate le sorti del ciclismo italiano nei primi anni di questo decennio appena cominciato.

