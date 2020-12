Quanti soldi guadagna Joshua contro Pulev? Il montepremi: borsa milionaria per il titolo mondiale!

Stasera i riflettori della grande boxe saranno puntati sulla SSE Arena di Londra, dove andrà in scena il match più atteso dell’anno da parte di tutti gli appassionati della nobile arte. O quantomeno quello più importante a livello tecnico. Anthony Joshua e Kubrat Pulev saliranno sul ring per fronteggiarsi a viso aperto: in palio il Mondiale WBA, WBO, IBF, IBO dei pesi massimi. Il britannico difende le quattro cinture conquistate il 7 dicembre 2019 contro Andy Ruiz Jr, quando si prese la rivincita contro il messicano che lo mise ko in estate. Il ribattezzato AJ sarà impegnato in casa contro il coriaceo bulgaro, avversario temibile che sogna la notte di gloria.

Anthony Joshua vuole confermarsi sul trono in modo da lanciarsi verso la super sfida contro il connazionale Tyson Fury per la riunificazione dei titoli. Kubrat Pulev, rinominato Cobra ha 39 anni ed ha già perso un’occasione iridata in passato, dunque non potrà farsi sfuggire un’altra chance, anche se partirà chiaramente sfavorito. Sarà una contesa importante per il numero delle cinture in palio e perché stiamo parlando della categoria regina, ma l’appeal mediatico non così rilevante di Pulev ed il momento contingente hanno abbassato notevolmente il montepremi. Le borse sono ben lontane da quelle dei giorni migliori.

Quanti soldi guadagnano i due pugili? Per Indipendent e The Sun in testa si parla di circa 10 milioni di sterline (attorno ai 10,98 milioni di euro) per Joshua, mentre il suo sfidante dovrebbe fermarsi intorno ai 3 milioni di sterline (circa 3,3 milioni di euro). Insomma siamo ben lontani dai faraonici 33 milioni di sterline (circa 36,2 milioni di euro) che il Campione del Mondo in carica percepì per la rivincita contro Andy Ruiz Jr. il 7 dicembre 2019.

Foto: Shutterstock