Qualificazioni Mondiali 2022, il calendario delle partite dell’Italia: date e programma

Les jeux sont faits. Alle ore 18.00 è andato in scena il sorteggio delle Qualificazioni ai Mondiali 2022 in Qatar, che si terranno da 21 novembre al 18 dicembre. L’Italia, testa di serie in questo appuntamento con Belgio, Francia, Inghilterra, Portogallo, Spagna, Croazia, Danimarca, Germania e Olanda è stata inserita nel Gruppo C insieme a Svizzera, Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania. Tutto sommato un buon sorteggio per gli azzurri che, a parte la Svizzera (16ma nel raking), ha pescato delle formazioni alla nostra portata.

Le 55 squadre sono state suddivise in 10 gruppi: 5 da 6 compagini, 5 da 5 squadre. Italia, Spagna, Francia e Belgio, le finaliste di Nations League impegnate in due date nel 2021, sono finite nei gruppi “ridotti”. Si qualificheranno direttamente in Qatar le 10 vincenti dei gruppi. Per gli altri 3 posti serviranno i playoff tra le 10 seconde e le 2 “migliori vincenti dei gruppi di Nations League non ancora qualificati”.

Per gli eventuali play-off si considerano le 12 vincenti dei 12 gruppi di Nations (Italia terza dopo Belgio e Francia). Nel caso in cui le selezione del Bel Paese non dovesse arrivare prima o seconda nel raggruppamento, si potrebbe giocare le proprie chance agli spareggi, dal momento che Francia e Belgio andranno quasi sicuramente avanti. Il play-off citato sarà doppio: prima 6 semifinali, poi 3 finalissime.

La prima giornata della fase di qualificazione verrà giocata già nel marzo 2021, prima ancora dello svolgimento degli Europei itineranti della prossima estate. Nel marzo prossimo verranno giocate addirittura tre giornate: dal 24 al 25 marzo (giornata 1), dal 27 al 28 (giornata 2) e dal 30 al 31 (giornata 3). Di seguito le date:

LE DATE DELLE QUALIFICAZIONI MONDIALI 2022

Giornate Date 1a giornata 24/25 marzo 2021 2a giornata 27/28 marzo 2021 3a giornata 30/31 marzo 2021 4a giornata 1/2 settembre 2021 5a giornata 4/5 settembre 2021 6a giornata 7/8 settembre 2021 7a giornata 8/9 ottobre 2021 8a giornata 11/12 ottobre 2021 9a giornata 11/13 novembre 2021 10a giornata 14/16 novembre2021 Spareggi tra il 24 e il 29 marzo 2022

Per quanto riguarda la comunicazione precisa dei match dell’Italia, attendiamo comunicazioni ufficiali da parte della FIFA.

Foto: LaPresse