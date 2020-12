Prossime gare di sci: orari Bormio e Semmering, tv, programma, streaming. Pericolo neve

La Coppa del Mondo di sci alpino tornerà protagonista subito dopo il Natale con gli uomini impegnati nelle gare di velocità a Bormio mentre le donne affronteranno le discipline tecniche a Semmering (Austria). Lunedì 28 dicembre sarà il grande giorno della discesa libera sulla Stelvio mentre martedì 29 dicembre sarà la volta del superG, entrambe le gare, a meno di modifiche dell’ultimo minuto, prenderanno il via alle ore 11.30.

Lunedì prossimo, 28 dicembre, torneranno in pista anche le donne con il gigante di Semmering. Visto quanto accaduto sin qui c’è grande attesa in casa Italia per le prestazioni di Federica Brignone e Marta Bassino che dovranno vedersela con le solite Petra Vlhova e Mikaela Shiffrin. Martedì 29 dicembre sarò la volta dello slalom speciale, con partenza fissata alle ore 15.15.

Di seguito il programma delle gare di Bormio e Semmering, valevoli per la Coppa del Mondo di sci alpino. Le gare saranno trasmesse in diretta tv su RaiSport e su Eurosport, diretta streaming su Rai Play, Eurosport Player e , mentre non mancherà la consueta DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

GARE BORMIO 2020: PROGRAMMA E ORARI D’INIZIO

LUNEDI’ 28 DICEMBRE

ore 11.30 Discesa maschile

MARTEDI’ 29 DICEMBRE

ore 11.30 SuperG maschile

GARE SEMMERING 2020: PROGRAMMA E ORARI D’INIZIO

LUNEDI’ 28 DICEMBRE

ore 10.00 prima manche gigante femminile

ore 13.00 seconda manche gigante femminile

MARTEDI’ 29 DICEMBRE

ore 15.15 prima manche slalom femminile

ore 18.30 seconda manche slalom femminile