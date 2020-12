Pesaro-Fortitudo Bologna oggi: orario, tv, programma, streaming Serie A basket

L’undicesima giornata di Serie A basket 2020-2021 parte oggi, alle ore 20.30, con un grande classico della nostra pallacanestro: Carpegna Prosciutto Basket Pesaro contro Fortitudo Bologna. A confronto due squadre che hanno fatto la storia della palla a spicchi nel Bel Paese, le quali hanno conquistato, entrambe, due titoli nazionali. I fasti del passato, però, oggi sono un lontano ricordo. La Fortitudo, nonostante un mercato importante, ha iniziato la stagione nel peggiore dei modi e ora si trova in coda alla classifica. Meglio hanno fatto i marchigiani, i quali, al momento, gravitano in zona playoff, ma nell’ultimo turno hanno perso contro Treviso vedendo così interrompersi un periodo particolarmente positivo.

Sarà possibile vedere questo match in diretta TV su Eurosport 2 e in streaming sulla piattaforma Eurosport Player. OA Sport, inoltre, vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dandovi così l’opportunità di non perdervi nemmeno un canestro di questo incontro interessante e sempre affascinante, dato il blasone delle due squadre in campo.

IL PROGRAMMA DI PESARO-FORTITUDO BOLOGNA

Orario: 20.30

Diretta TV: Eurosport 2

Diretta streaming: Eurosport Player

Diretta testuale: Oa Sport

Credit: Ciamillo