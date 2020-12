Pattinaggio di figura, Il Gran Premio Italia approda a Trento: esordio per Guignard-Fabbri e Alessia Tornaghi

Sarà una tappa di grande interesse la terza del Gran Premio Italia 2020 – la competizione made in Italy di pattinaggio artistico creata dalla Federazione Italiana Sport Ghiaccio per garantire ai membri della Nazionale un minimo di ritmo gara in questa prima parte di stagione totalmente condizionata dall’emergenza sanitaria – in programma sabato 5 e domenica 6 presso il PalaGhiaccio di Trento. Dopo i primi due appuntamenti passati agli archivi questo weekend debutteranno finalmente gli atleti della danza sul ghiaccio, oltre che personalità di primo piano nella specialità individuale femminile.

Per l’occasione non a caso assisteremo all’esordio di Alessia Tornaghi, la pattinatrice numero uno del movimento azzurro, pronta a rispondere a distanza alle brillanti performance di Ginevra Negrello, trionfatrice sia a Bergamo che a Egna. L’allieva di Edoardo De Bernardis, in quello che sarà un vero e proprio test in vista dei Campionati Italiani che andranno in scena la settimana prossima, si scontrerà con due avversarie competitive: stiamo parlando della padrona di casa Lara Naki Gutmann, terza lo scorso anno alla rassegna tricolore, e Lucrezia Gennaro, altro talento di grande esperienza.

Nella danza i riflettori saranno puntati sulle uniche due coppie partecipanti, ovviamente per motivazioni diverse: i big Charlène Guignard-Marco Fabbri infatti presenteranno il nuovo programma libero che, come hanno anticipato i ragazzi stessi ai microfoni di Massimiliano Ambesi durante la loro ospitata a Figure2u, sarà caratterizzato da un ritorno alle origini, a quella sfera emotiva che li ha resi celebri in tutto il mondo. Ma non finisce qui. Perché questo evento segnerà anche una prima volta di fondamentale importanza per il movimento: l’avvio ufficiale della carriera di Carolina Moscheni e Francesco Fioretti, danzatori allenati da Barbara Fusar Poli motivati a conquistare fin da subito la seconda casella disponibile in ordine gerarchico e a inaugurare nel migliore dei modi un cammino certamente difficile ma, allo stesso tempo, emozionante e stimolante.

Spazio anche alle coppie Junior con una bella sfida in cui si fronteggeranno, tra gli altri, i favoriti del pronostico Carolina Portesi Peroni-Michael Chrastecky, Giulia e Andrea Tuba e Nicole Calderari-Marco Cilli. Come ormai tradizione sarà possibile seguire l’evento in modo integrale e gratuito tramite il canale YouTube ufficiale della FISG.

GRAN PREMIO ITALIA, TERZA TAPPA (TRENTO): IL PROGRAMMA ORARIO

Sabato 5 dicembre

16:00 Short program individuale femminile

17:00 Rhythm dance danza sul ghiaccio Junior

18:10 Rhythm dance danza sul ghiaccio Senior

Domenica 6 dicembre

15:00 Free program individuale femminile

16:15 Free dance danza sul ghiaccio Junior

17:30 Free dance danza sul ghiaccio Senior

