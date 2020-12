Pattinaggio artistico: Lara Naki Gutmann in testa dopo lo short alla terza tappa del Gran Premio Italia, Tornaghi insegue

Si alza l’asticella nella specialità individuale femminile in occasione della terza tappa del Gran Premio Italia 2020, la competizione interna di pattinaggio artistico in scena questo fine settimana presso il Palazzo Del Ghiaccio di Trento. Dopo uno short program dal buon livello tecnico infatti a portarsi al comando della classifica è stata la padrona di casa Lara Naki Gutmann.

L’allieva di Gabriele Minchio ha snocciolato una prova incentrata sulla qualità degli elementi presentati. Non rischiando i salti di maggior valore l’azzurra ha infatti eseguito con ottima fattura la combinazione triplo toeloop/doppio toeloop, proseguendo con il doppio axel e il triplo salchow: impreziosendo la rotazione nel primo e nel terzo elemento di salto con un braccio sopra la testa e convincendo con un pattinaggio fluido, scorrevole ed elegante premiato con il miglior riscontro nelle componenti del programma la terza classificata alla rassegna tricolore nel 2019 ha quindi chiuso il segmento con il risultato di 65.92 (33.46, 32.46).

In vista del programma libero però cercherà certamente di sferrare l’attacco Alessia Tornaghi, provvisoriamente al secondo posto con 63.89 (33.09, 30.80); l’atleta di Edoardo De Bernardis con un layout dal base value maggiore contrassegnato, oltre che da un doppio axel accompagnato da una bellissima entrata, dal triplo lutz agganciato al doppio toeloop, ha perso qualcosa in termini di GOE nel triplo rittberger, redarguito con la chiamata sul quarto, distaccandosi inoltre di due punti nel secondo punteggio. Prova comunque positiva per la pattinatrice che nella passata stagione ha centrato l’ottavo posto ai Campionati Europei, brava a proporre un programma originale e creativo nella coreografia.

Decisamente più lontana Roberta Rodeghiero che, con il punteggio di 51.57 (25.97, 25.60), dovrà cercare di difendere il gradino più basso del podio da Lucrezia Gennaro, quarta per soli due centesimi di punto con 51.55 (27.35, 24.20). Chiude invece in quinta posizione Alice Orru‘ con 39.76 (19.18, 21.58).

CLASSIFICA SHORT PROGRAM INDIVIDUALE FEMMINILE

Foto: International Skating Union (Figure Skating, JGP Event)