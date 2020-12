Pattinaggio artistico: Daniel Grassl da favola! L’altoatesino dilaga nello short ai Campionati Italiani 2020. Secondo Frangipani

Sempre più qualità per Daniel Grassl; l’atleta altoatesino ha dominato in lungo e in largo nello short program ai Campionati Italiani 2020 di pattinaggio artistico, in fase di svolgimento presso la Würth Arena di Egna-Neumarkt, confezionando l’ennesima prova senza sbavature della stagione.

Il padrone di casa, sempre più dentro le note moderne de “Dig down“ dei Muse, ha inaugurato la sua prova atterrando un quadruplo lutz di perfetta caratura, completando gli elementi di salto con un ottimo triplo axel e con la sicura combinazione triplo lutz/triplo toeloop; stupendo pubblico e giuria nelle posizioni delle trottole, tutte e tre chiamate di livello 4, e realizzando una bella e intricata sequenza di passi (livello 4) il diciottenne delle Fiamme Oro ha raggiunto l’altissimo punteggio di 96.54, suddiviso in 54.44 (tecnico) e 42.10 (componenti del programma).

Alza il ritmo anche Gabriele Frangipani, al momento in seconda posizione con 87.85 (48.20, 38.65); prestazione molto pulita per il nativo di Pisa, il quale ha snocciolato in sequenza il quadruplo toeloop come salto singolo, il triplo axel e il triplo flip agganciato con il triplo toeloop, sfoggiando uno stato di forma ottimale e, soprattutto, una certa maturità performante, aspetto un po’ latitante negli appuntamenti precedenti.

Giornata decisamente sfortunata per il gioiellino Matteo Rizzo, rimasto attardato già dal primo elemento, il toeloop, ruotato triplo anziché quadruplo. Un errore che ha compromesso il resto della prova: per regolamento infatti, il neo allievo di Lorenzo Magri non poteva ripetere lo stesso salto, previsto nel layout anche in combinazione. Per questo motivo ha pensato di tentare il triplo rittberger in catena con il triplo lutz, ma una defaillance l’ha fermato al primo salto, mancando così l’elemento combinato; con un triplo axel ben eseguito il pattinatore delle Fiamme Azzurre ha quindi chiuso il segmento con 74.81 (34.31, 40.40).

CLASSIFICA SHORT PROGRAM INDIVIDUALE MASCHILE

Foto: Valerio Origo