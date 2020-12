Pattinaggio artistico, Campionati Italiani 2020: nuova battaglia per il trio delle meraviglie. Grassl punta al terzo titolo consecutivo

il tre sarà il numero che accompagnerà la gara della specialità individuale maschile in vista dei Campionati Italiani 2020 di pattinaggio artistico, blasonata competizione in programma questo fine settimana, nello specifico sabato 12 e domenica 13 dicembre, presso la Würth Arena di Egna-Neumarkt (Bolzano). Saranno infatti tre i pattinatori osservati speciali, i tre rappresentanti della Nazionale maggiore, che si sfideranno per la terza volta in stagione nel lasso di poco tempo dopo le due bellissime sfide al Gran Premio Italia

Tre pattinatori, tre diverse situazioni. A partire con i favori del pronostico sarà indubbiamente Daniel Grassl, atleta che ha vinto sia il Budapest Trophy, una delle pochissime competizioni internazionali disputate fino a questo momento, oltre che entrambe le tappe del circuito interno pattinando sempre a livelli altissimi proponendo ben tre tripli nel libero, ovvero lutz, flip e rittberger, il primo presentato anche nello short; oltre alla grande continuità realizzativa, il talento altoatesino ha dimostrato anche una crescita significativa sotto il profilo dell’interpretazione, sfoggiando nel corso delle competizioni sempre più confidenza con delle musiche lontane dalle sua zona di confort. Il padrone di casa quindi per l’occasione potrebbe addirittura alzare ancora l’asticella in vista degli eventi più blasonati, tentando di aumentare ulteriormente il base value dei suoi layout, magari aggiungendo un quadruplo nel segmento più breve o portando a quattro il numero dei quadrupli nel libero.

La seconda tappa del Gran Premio, andata in scena a Egna, ha visto tornare in grande spolvero Matteo Rizzo, apparso l’atleta l’ordinato, elegante e pulito che abbiamo imparato a conoscere e ammirare negli ultimi anni. Per il nativo di Roma, da due mesi transitato alla corte di Lorenzo Magri, la rassegna sarà importantissima non solo per replicare le due prestazioni positive dell’ultima uscita stagionale, ma anche per fare definitivamente pace con il quadruplo toeloop, salto saldamente nelle sue corde atterrato però in questo inizio di stagione in modo leggermente falloso.

Missione programmi puliti anche per la terza forza in campo, Gabriele Frangipani, autore di prove altalenanti dove però ha dato sfoggio di grande sicurezza, in particolare nella tappa di Egna, dove ha atterrato senza patemi un quadruplo toeloop di ottima fattura e due tripli axel. Lo spettacolo, ma ormai è orgogliosamente un leitmotive quando si parla di singolo maschile, è garantito.

CLICCA QUI PER CONOSCERE IL PROGRAMMA DEI CAMPIONATI ITALIANI 2020

Foto: LaPresse