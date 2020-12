Pallanuoto, Serie A1 2020-2021: Salerno batte Quinto 11-7 nel recupero della seconda giornata

Oggi si è disputato un recupero valido per il secondo turno della prima fase della Serie A1 2020-2021 di pallanuoto maschile: nel Girone A il Salerno batte per 11-7 il Quinto ed ipoteca il secondo posto nel raggruppamento, che vale il passaggio alla seconda fase e la salvezza automatica con larghissimo anticipo per i campani, mentre i liguri dovrebbero passare per il girone a cinque che determinerà l’unica retrocessione di questa stagione. Restano così quattro i match delle prime tre giornate ancora da giocare, ovvero i due del Savona nel Girone D ed i due del Trieste nel Girone B.

TABELLINO

RN SALERNO-IREN GENOVA QUINTO 11-7

RN SALERNO: Santini, M. Luongo 5, Esposito 1, Sanges 1, Scotti Galletta, Gallozzi, Tomasic 1, Spatuzzo 1, Elez 1, Parrilli 1, Fortunato, Pica, Taurisano. All. Citro.

IREN GENOVA QUINTO: Pellegrini, Panerai 2, Fracas, Dellacasa, Brambilla 1, Guidi, Gavazzi, Nora, Inaba 1, Bittarello, M. Gitto 2, Gambacciani 1, Pellerano. All. Luccianti.

Arbitri: Alfi e Gomez.

Note – Parziali: 1-2 4-2 4-1 2-2 Espulso per brutalità Inaba (Q) nel quarto tempo a 4.46. Superiorità numeriche Salerno 3/9 +1 rigore, Quinto 1/14 + 2 rigori. Usciti per limite di falli Parrilli (S) nel terzo tempo, Scotti Galletta (S) nel quarto tempo.

Classifiche prima fase Serie A1 maschile

Girone A: Pro Recco 6, e RN Salerno 3, Iren Genova Quinto 0.

Girone B: AN Brescia* 3, Roma Nuoto* e Pallanuoto Trieste** 0.

Girone C: CC Ortigia 6, SS Lazio Nuoto 3, Telimar Palermo 0.

Girone D: CN Posillipo* 6, RN Savona** e San Donato Metanopoli Sport 3, RN Florentia* 0.

* = una partita in meno

** = due partite in meno

Terza giornata

Pro Recco-RN Salerno (A) 18-0

riposa Iren Genova Quinto

Pallanuoto Trieste-AN Brescia (B) RINVIATA

riposa Roma Nuoto

Lazio Nuoto-Telimar (C) 8-7

riposa CC Ortigia

RN Savona-CN Posillipo (D) RINVIATA

San Donato Metanopoli-RN Florentia (D) 11-5

Seconda giornata

RN Salerno-Iren Genova Quinto (A) 11-7

riposa Pro Recco

AN Brescia-Roma Nuoto (B) 14-7

riposa Pallanuoto Trieste

Telimar Palermo-CC Ortigia (C) 5-8

riposa SS Lazio Nuoto

San Donato Metanopoli Sport-CN Posillipo (D) 7-11

RN Florentia-RN Savona (D) RINVIATA

Prima giornata

Iren Genova Quinto-Pro Recco (A) 4-17

riposa RN Salerno

Roma Nuoto-Pallanuoto Trieste (B) RINVIATA

riposa AN Brescia

CC Ortigia-SS Lazio Nuoto (C) 16-3

riposa Telimar Palermo

RN Savona-San Donato Metanopoli Sport (D) 14-6

CN Posillipo-RN Florentia (D) 16-7

