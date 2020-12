Pallanuoto, i migliori italiani della prima parte di stagione. Stefano Tempesti infinito, Giacomo Cannella vicino al top

Una prima parte di stagione molto complicata per la pallanuoto al maschile. Il Covid-19 ha infatti costretto la Federnuoto a modificare la formula del campionato di Serie A1, con la regular season classica che si è trasformata in quattro gironi. Al via anche la Champions League con le prime fasi: andiamo a scoprire i migliori italiani in questi primi mesi.

La compagine che più ha impressionato è stata l’Ortigia, che si è andata a prendere la qualificazione ai gironi di Champions e non ha assolutamente deluso nella massima manifestazione continentale. A guidare dalla sua porta c’è un veterano come Stefano Tempesti, letteralmente infinito. Eccellenti però le performance anche di Christian Napolitano da centroboa, che gli sono valse la chiamata a 38 anni in Nazionale. Farà il suo esordio con il Settebello nel prossimo collegiale anche Simone Rossi, difensore 28enne.

Ha dato spettacolo in Champions League a Budapest Giacomo Cannella. Il 23enne romano è ormai vicino al top a livello internazionale: un bomber di razza, capace di scardinare tantissime difese anche tra le migliori al mondo, come mostrato nel match con il Ferencvaros. Ci si aspetta tanto da lui, potrebbe essere una delle sorprese positive per Sandro Campagna verso Tokyo 2021.

In crescita nel campionato di Serie A1 il giovanissimo Mattia Antonucci, della SS Lazio. Molto bene nelle prime uscite anche Andrea Fondelli, che ha deciso di trasferirsi all’RN Savona per avere un ruolo da protagonista.

Foto LM-LPS/Gabriele Masotti