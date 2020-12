Pallamano, Europei femminili 2020: Russia e Francia si annullano, la Danimarca cerca il miracolo

Seconda giornata di partite nel Main Round degli Europei di pallamano femminile 2020, che ha emesso i primi verdetti, soprattutto nel gruppo I, Francia e Russia si sono date battaglia per ottenere la qualificazione, con le transalpine che hanno rimontato uno svantaggio di tre reti all’intervallo, non riuscendo però ad andare oltre il 28-28 finale. Sfida dalle mille emozioni e dal ritmo molto elevato, decisa solamente all’ultimo dal gol del pareggio delle russe.

A rinviare il discorso qualificazione è stata però la Danimarca padrona di casa, ancora tre punti indietro in classifica, che nel frattempo ha fatto il suo nel match contro la Svezia. Molto equilibrio anche nella sfida di Herning, risolta nelle battute finali proprio dalla squadra allenata da Jesper Jensen, capace di segnare due gol dal 22-22 al conclusivo 24-22. Top scorer la 24enne Mette Tranborg, con ben 6 reti.

Loading...

Loading...

I risultati di giornata:

GRUPPO I

Francia-Russia 28-28

Danimarca-Svezia 24-22

Le classifiche aggiornate:

GRUPPO I

Francia 7

Russia 7

Danimarca 4

Svezia 1

Spagna 1

Montenegro 0

gianni.lombardi@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Shutterstock