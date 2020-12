Pallamano, Europei femminili 2020: Norvegia a valanga sulla Germania, vince anche la Russia

Terzo giorno di gare negli Europei di pallamano femminile 2020, che ha visto disputarsi addirittura cinque partite, iniziando dal recupero del match tra Olanda e Serbia del girone C, inizialmente previsto per ieri, ma rinviato a causa di una positività dell’ultimo momento al covid-19, riscontrata nella squadra slava. Sfida molto emozionante, che ha visto le Oranje prendere il largo nella prima parte, venendo rimontate nella ripresa, cedendo 29-25.

Passando al girone D, si registra il larghissimo successo della Norvegia, che si è importa sulla Germania addirittura per 42-23, con la mancina Nora Mork addirittura in doppia cifra, andando a quota 4 punti, e issandosi sola in testa alla classifica, con la Romania che ha superato invece 28-24 la Polonia.

A punteggio pieno, ma nel gruppo B, anche la Russia, che ha faticato sicuramente di più contro la Repubblica Ceca, prima di aver ragione per 24-22, difendendo un vantaggio risicato per gran parte del secondo tempo, con Spagna e Svezia che hanno impattato sul 23-23, rimanendo in equilibrio per tutti i 60 minuti di gioco.

I risultati di giornata:

GIRONE B

Russia-Repubblica Ceca 24-22

Svezia-Spagna 23-23

GIRONE C

Olanda-Serbia 25-29

GIRONE D

Norvegia-Germania 42-23

Romania-Polonia 28-24

Le classifiche aggiornate:

GIRONE B

Russia 4

Svezia 3

Spagna 1

Repubblica Ceca 0

GIRONE D

Norvegia 4

Romania 2

Germania 2

Polonia 0

