Pallamano, Europei femminili 2020: Francia e Danimarca a punteggio pieno, Olanda nei guai

Domenica densa di partite negli Europei di pallamano femminile 2020, con ben quattro gare in programma, iniziando dal netto successo dell’Ungheria, che ha riscattato il ko nella prima giornata, superando per 38-26 la Serbia, al termine di un match in totale controllo sin dalle prime battute, e risolto dalle 10 reti di Szandra Szöllősi-Zácsik. Restando nel Girone C, l’Olanda ha faticato anche oggi, e ha ceduto anche contro la Croazia per 27-25, con una grande Larissa Kalaus a trascinare la squadra slava, segnando addirittura 9 gol.

Passando invece nel Girone A, grande prova di forza della Francia, che ha piegato 27-17 la Slovenia, grande una grandissima prova in fase difensiva, mentre la solita Alexandra Lacrabere ha fatto la differenza in attacco, con 7 realizzazioni. Successo anche per la Danimarca padrona di casa, per 28-19, sul Montenegro.

I risultati di giornata:

GIRONE A

Danimarca-Montenegro 28-19

Francia-Slovenia 27-17

GIRONE C

Olanda-Croazia 25-27

Ungheria-Serbia 38-26

Le classifiche aggiornate:

GIRONE A

Francia 4

Danimarca 4

Montenegro 0

Slovenia 0

GIRONE C

Croazia 4

Ungheria 2

Serbia 2

Olanda 0

