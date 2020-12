Nuoto, Simona Quadarella e Federica Pellegrini in gara nella Coppa Brema. Assente Benedetta Pilato

Giornata di gare a Pietralata (Roma), valide per la fase regionale della Coppa Brema 2020. Una manifestazione che ha visto esibirsi tanti atleti della Nazionale di nuoto, alcuni dei quali si sono cimentati negli Assoluti di Riccione fino a ieri.

Le prove nella piscina romana (vasca corta) hanno visto i ritorni di Simona Quadarella, vittoriosa negli 800 stile libero in 8’13″81 a (5″ dal personale) e di Margherita Panziera, impostasi nei 100 dorso in 57″98. Le atlete, già qualificate per le Olimpiadi di Tokyo, non avevano preso parte ai Campionati italiani per via della positività al Coronavirus che ne ha decisamente condizionato la preparazione. Un problema noto anche a Federica Pellegrini, costretta anche a lei a fare i conti con questo “nemico invisibile” sul finire di ottobre. La campionessa di Spinea, comunque, ha gareggiato sia nella piscina romagnola che a Roma, aggiudicandosi quest’ultima prova con il tempo di 1’54″32.

La notizia del giorno però è stata l’assenza di Benedetta Pilato, che in teoria avrebbe dovuto prendere alla manifestazione, dopo aver fatto fuochi e fiamme a Riccione. Ebbene, l’azzurrina sarebbe in quarantena preventiva perché venuta a contatto con un soggetto positivo al Coronavirus. La Gazzetta dello Sport ha fatto il nome della nuotatrice Elena Di Liddo, che però sarebbe in attesa dell’esito del tampone molecolare. Pertanto, in questo contesto, si attendono comunicazioni ufficiali da parte della FIN prima di potersi esprimere con certezza sull’accaduto.

Foto: Lapresse